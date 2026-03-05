Pronostico Lecce-Cremonese: le scommesse sul lunch match della 28° giornata Serie A del 08-03-2026

La sfida dell’ora di pranzo domenicale, valida per la 28° giornata di Serie A, si gioca allo Stadio Via Del Mare, un vero e proprio scontro diretto per la salvezza, tra due squadre appaiate a 24 punti (assieme alla Fiorentina) e in piena corsa per salvarsi. Pronostico Lecce-Cremonese 8 marzo 2026.

Pronostico Lecce-Cremonese 8 marzo 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Lecce-Cremonese match valido per la 28° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Cremonese ha vinto tre delle sette sfide contro il Lecce in Serie A (2N, 2P), incluso il match di andata. Il bilancio nelle tre sfide al Via del Mare tra Lecce e Cremonese in Serie A è in perfetto equilibrio, con una vittoria a testa e un pareggio, e i padroni di casa che hanno segnato una rete in meno ai grigiorossi (5 vs 6).

Il Lecce arriva da due sconfitte di fila subendo sempre almeno due reti. Il Lecce ha vinto solo una delle cinque gare disputate in questo campionato iniziando la giornata in zona retrocessione (2N, 2P), dopo che nello scorso torneo aveva vinto tutte le ultime quattro gare del genere nella stagione, sotto la guida di Marco Giampaolo.

Nessuna squadra ha raccolto meno punti della Cremonese in Serie A nel 2026 (tre, come l’Hellas Verona), con i lombardi che hanno anche il peggior attacco del periodo (tre reti). 

Probabili Formazioni Lecce-Cremonese

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Cheddira. All. Di Francesco

CREMONESE (3-5-2): Audero; Bianchetti, Folino, Luperto; Zerbin, Vandeputte, Thorsby, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Lecce-Cremonese?

Lecce-Cremonese, domenica 8 marzo, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 12:30.

Migliori quote su Lecce-Cremonese

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Lecce-Cremonese
06/03/2026
21.00
Bookmaker1X2
3.603.002.20
3.603.002.25
3.602.952.25
3.602.902.30
3.603.002.25

Le nostre scommesse su Lecce-Cremonese

Si affrontano due delle tre squadre che hanno giocato meno palloni nell’area di rigore avversaria in questo campionato: Cremonese (380) e Lecce (416) – tra di loro solo il Cagliari (400). Il Lecce e la Cremonese sono rimaste senza segnare in 14 occasioni in questa Serie A; nessun’altra squadra ha fatto peggio nella competizione in corso (anche Lazio e Pisa a 14).

PRONOSTICO: UNDER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori di Lecce-Cremonese

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 1-3.

Lameck Banda – che ha segnato tre gol in questo campionato, solo uno in meno rispetto alle quattro reti realizzate nelle precedenti tre stagioni in Serie A con in Lecce – ha partecipato a due reti nelle ultime tre presenze (un gol, un assist), dopo che in altrettante gare precedenti non era entrato in alcuna marcatura.

