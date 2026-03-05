Pronostico Bologna-Hellas Verona: analisi e scommesse 28° giornata Serie A del 8 marzo 2026

Pronostico Bologna-Verona 8 marzo 2026
5 Marzo 2026

Domenica pomeriggio allo Stadio Dall’Ara arriva l’Hellas Verona, ultima nella classifica del campionato di calcio italiano, per cercare di dare una svolta alla stagione, contro il Bologna tornata in striscia positiva con 3 vittorie consecutive, e gli emiliani vogliono un successo anche in questa 28° giornata di Serie A. Pronostico Bologna-Verona 8 marzo 2026.

Pronostico Bologna-Verona 8  marzo 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Bologna-Hellas Verona match valido per la 28° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Bologna ha vinto le ultime due sfide contro l’Hellas Verona in campionato (entrambe però al Bentegodi) e non ha mai ottenuto tre successi consecutivi contro gli scaligeri in Serie A.

Il Bologna arriva da tre successi di fila in campionato e potrebbe vincere almeno quattro gare consecutive in Serie A per la prima volta dal febbraio-marzo 2025 (cinque in quel caso, una delle quali proprio contro l’Hellas Verona). Da una parte, nessuna squadra ha segnato più reti del Bologna nei primi 15 minuti del 2° tempo in questo campionato (10, come il Milan); dall’altra, l’Hellas Verona è una delle due formazioni con meno gol nello stesso periodo di gioco (solo uno come il Lecce).

L’Hellas Verona ha perso le ultime tre partite di campionato, l’ultima volta che ha registrato quattro sconfitte consecutive in Serie A risale al periodo tra novembre e dicembre 2024. Nessuna squadra ha guadagnato meno punti in trasferta dell’Hellas Verona nel campionato in corso (otto, al pari del Pisa). 

Pronostico Bologna-Verona 8 marzo 2026

Pronostico Bologna-Verona 8 marzo 2026

Probabili Formazioni Bologna-Hellas Verona

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Casale, Lucumì, João Mario; Sohm, Moro, Pobega; Orsolini, Castro, Cambiaghi. All. Italiano

VERONA (3-5-2): Montipò; Valentini, Nelsson, Edmundsson; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Orban, Bowie. All. Sammarco

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Bologna-Hellas Verona?

Bologna-Verona, domenica 8 marzo, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote su Bologna-Hellas Verona

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Bologna-Hellas Verona
06/03/2026
21.00
Bookmaker1X2
1.574.006.00
1.553.906.50
1.554.006.00
1.554.006.00
1.554.006.00

Le nostre scommesse su Bologna-Hellas Verona

Gli scaligeri hanno realizzato solo otto gol fuori casa in 14 gare, record negativo in questa Serie A condiviso con la Lazio. Il Bologna non ha subito gol nelle due gare più recenti di campionato e potrebbe registrare tre clean sheet di fila in Serie A per la prima volta con Vincenzo Italiano allenatore

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.80

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori di Bologna-Hellas Verona

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 1-0, 1-1.

Riccardo Orsolini ha segnato un solo gol negli ultimi 12 match di Serie A, proprio contro l’Hellas Verona lo scorso 15 gennaio. Contro gli scaligeri il classe ’97 ha realizzato tre reti in generale nel massimo campionato, ma ha anche ricevuto la prima delle sue due espulsioni nel torneo (il 21 agosto 2022 al Dall’Ara).

,
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
