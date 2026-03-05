Domenica pomeriggio allo Stadio Franchi sono in ballo punti pesanti per la salvezza, con i viola che si sono tornati a fermare lo scorso turno, ma sono in ripresa, e ospitano i ducali in questa 28° giornata di Serie A. Pronostico Fiorentina-Parma 8 marzo 2026.

Pronostico Fiorentina-Parma 8 marzo 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Fiorentina-Parma match valido per la 28° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Fiorentina è la squadra contro cui il Parma ha pareggiato più partite nella sua storia in Serie A: ben 20 pareggi in 51 confronti, completano 15 vittorie degli emiliani e 16 successi dei viola. Il Parma è rimasto imbattuto in otto delle ultime nove sfide contro la Fiorentina in Serie A (3V, 5N). Fiorentina e Parma hanno pareggiato le ultime tre sfide al Franchi in campionato.

Solo Hellas Verona (nove) e Pisa (10) hanno guadagnato meno punti della Fiorentina (12 in 12 sfide) contro squadre attualmente nella parte bassa della classifica di Serie A; il Parma invece ha ottenuto ben 10 punti in più dei viola (22 ma in 13 match) considerando questi confronti. La Fiorentina è rimasta imbattuta in cinque delle ultime sei partite al Franchi in campionato (3V, 2N), dopo che invece aveva guadagnato solo due punti nelle prime sette gare casalinghe in questa stagione di Serie A.

A partire dallo scorso novembre, il Parma ha guadagnato ben 17 punti in otto trasferte di Serie A (5V, 2N, 1P): 2.1 punti di media – solo Inter (3.0) e Milan (2.4) hanno fatto meglio degli emiliani come media punti fuori casa nel periodo. Quattro delle ultime cinque reti del Parma in campionato sono state realizzate negli ultimi 15 minuti di gioco – quella emiliana è infatti la formazione che in percentuale ha segnato più gol nell’ultimo quarto d’ora di gioco (35%, 7/20); dall’altra parte, invece, la Fiorentina ha perso nove punti con gol subiti negli ultimi 15 minuti di gioco, solo il Bologna (10) ha fatto peggio (a quota nove anche l’Hellas Verona).

Probabili Formazioni Fiorentina-Parma

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Troilo; Britschgi, Bernabé, Keita, Ordonez, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Fiorentina-Parma?

Fiorentina-Parma, domenica 8 marzo, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote su Fiorentina-Parma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Fiorentina-Parma

Gli emiliani hanno mantenuto la porta inviolata nelle ultime due gare contro i toscani e potrebbero registrare tre clean sheet di fila contro i viola per la prima volta nel massimo campionato. Il Parma ha vinto le ultime due trasferte di campionato contro Bologna e Milan (entrambe per 1-0).

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.91

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori di Fiorentina-Parma

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-2, 1-1.

Sette delle otto reti di Moise Kean in questo campionato sono arrivate al Franchi; il classe 2000 è infatti il miglior marcatore in partite casalinghe nella Serie A 2025/26 (sette gol appunto). In generale, dal suo arrivo a Firenze (dalla scorsa stagione), Kean ha segnato 20 reti in 28 gare interne di Serie A (in media un gol ogni 116 minuti) mentre in trasferta ha realizzato sette gol in 28 match esterni nel torneo (in media uno ogni 326 minuti).

