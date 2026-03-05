Dopo la sconfitta con l’Inter a San Siro dello scorso turno, il Genoa torna a Marassi a caccia di punti per la 28° giornata di Serie A, e sfida un altra big del campionato di calcio italiano, la Roma che ha però rallentato nello scorso 3-3 contro la Juve. Pronostico Genoa-Roma 8 marzo 2026.

Pronostico Genoa-Roma 8 marzo 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Genoa-Roma match valido per la 28° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Genoa ha guadagnato quattro punti nelle ultime due sfide al Ferraris contro la Roma in campionato: vittoria per 4-1 il 28 settembre 2023 e pareggio per 1-1 il 15 settembre 2024, nell’ultima partita di Daniele De Rossi da allenatore della Roma; l’ultima volta che è rimasto imbattuto in più gare casalinghe di fila contro i giallorossi in Serie A risale al periodo tra il 2008 e il 2011 (quattro successi consecutivi in quel caso).

Il Genoa ha vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe di campionato (1P), realizzando almeno due gol in ognuna delle quattro. Da una parte, la Roma è l’unica squadra che non ha ancora affrontato alcun rigore in questo campionato; dall’altra, invece, nessuna formazione ha subito più gol del Genoa dal dischetto (sei, al pari di Napoli e Udinese).

Soltanto l’Inter (42 in 14 match) ha guadagnato più punti della Roma (33 in 13 gare – 11V, 2P) contro squadre attualmente nella parte bassa della classifica in Serie A. La Roma ha pareggiato due delle ultime tre partite di campionato (1V), tante quante nelle precedenti 31 (20V, 2N, 9P).

Probabili Formazioni Genoa-Roma

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Amorim, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Rensch; Pisilli, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Genoa-Roma?

Genoa-Roma, domenica 8 marzo, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote su Genoa-Roma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Genoa-Roma

La Roma è rimasta imbattuta in 20 delle ultime 21 sfide contro il Genoa in Serie A (15V, 5N); l’unico successo del Grifone nel periodo è arrivato il 28 settembre 2023 (4-1 al Ferraris con Alberto Gilardino allenatore).

PRONOSTICO: VITTORIA ROMA @1.91

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori di Genoa-Roma

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-3, 1-1.

Pur essendo arrivato in Serie A a metà gennaio, Donyell Malen (sei gol in sette match) ha già eguagliato Matías Soulé (sei ma in 25 presenze) come miglior marcatore della Roma in questo campionato. Aggiungendo anche le quattro reti con l’Aston Villa nella stagione in corso, l’olandese è andato in doppia cifra solo per la seconda volta nei maggiori cinque campionati europei, dopo il 2023/24 (13 marcature con il Borussia Dortmund).

