Domenica sera la scala del calcio, San Siro, ospita il derby della madonnina tra Milan e Inter. I rossoneri arrivano a questa stracittadina al 2° posto, ma staccati 10 punti dai cugini nerazzurri che continuano a dominare il campionato di calcio italiano. Vediamo le analisi del big match di questa 28° giornata di Serie A col Pronostico Milan-Inter 8 marzo 2026.
Pronostico Milan-Inter 8 marzo 2026: analisi e statistiche
Vediamo analisi, statistiche e quote su Milan-Inter match valido per la 28° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.
Dopo il successo per 1-0 nel derby d’andata dello scorso 23 novembre, il Milan potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro l’Inter in Serie A per la prima volta dal 2010/11 proprio con Massimiliano Allegri allenatore. Il Milan è rimasto imbattuto negli ultimi sei derby contro l’Inter tra tutte le competizioni (4V, 2N), dopo che aveva perso tutti i sei precedenti.
Il Milan ha guadagnato un solo punto nelle ultime due partite casalinghe di campionato (pareggio contro il Como e sconfitta contro il Parma). Da una parte l’Inter è la squadra che ha segnato più gol su sviluppi di calcio piazzato (21 – di cui 15 da calcio d’angolo, altro record) in questa stagione di Serie A, dall’altra il Milan è la formazione che in percentuale ha subito più reti da calcio da fermo (50%, 10 su 20 – di cui il 25% da corner, altro record negativo).
L‘Inter ha vinto tutte le ultime nove trasferte di campionato senza subire gol nelle sei più recenti; i nerazzurri potrebbero ottenere almeno 10 successi consecutivi fuori casa in Serie A solo per la seconda volta nella loro storia. Milan e Inter si affrontano con un distacco a favore dei nerazzurri di almeno 10 punti in classifica per la 18ª volta in Serie A: il “Biscione” è rimasto imbattuto in 15 di queste 17 sfide (12V, 3N) – gli unici due successi rossoneri risalgono al 4 maggio 2008 (2-1) e al 12 febbraio 1939 (3-1).
Probabili Formazioni Milan-Inter
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. All. Chivu
Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Milan-Inter?
Milan-Inter, domenica 8 marzo, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.
Migliori quote su Milan-Inter
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Milan-Inter
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|3.40
|3.20
|2.25
|3.60
|3.00
|2.25
|3.60
|2.95
|2.25
|3.60
|2.90
|2.25
|3.60
|3.00
|2.25
Le nostre scommesse su Milan-Inter
L’Inter non ha segnato negli ultimi due derby contro il Milan tra tutte le competizioni (sconfitta 0-3 in Coppa Italia e 0-1 in Serie A), l’ultima volta che i nerazzurri sono rimasti a secco di gol in più sfide consecutive contro i rossoneri risale al periodo tra ottobre 2004 e aprile 2005.
PRONOSTICO: GOL SI @1.75
Risultato Esatto e Scommesse Marcatori di Milan-Inter
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 1-3, 0-2.
Dopo il gol decisivo per l’1-0 nel match d’andata dello scorso 23 novembre, Christian Pulisic potrebbe diventare il primo giocatore del Milan a segnare in entrambi i derby stagionali di Serie A contro l’Inter a partire da Kaká nel 2003/04.
Federico Dimarco ha preso parte a ben 12 gol in 10 match nel 2026 in Serie A (4G+8A), almeno il doppio di qualsiasi altro giocatore nel periodo (a quota sei sette calciatori).
