La 28° giornata di Serie A si chiude col posticipo di lunedì sera dallo Stadio Olimpico dove la Lazio che non vince da 4 turni (2 pareggi e 2 sconfitte) ospita un Sassuolo lanciatissimo, al 3° successo di fila dopo la vittoria contro l’Atalanta della scorsa settimana. Pronostico Lazio-Sassuolo 9 marzo 2026.

Pronostico Lazio-Sassuolo 9 marzo 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Lazio-Sassuolo match valido per la 28° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Lazio è rimasta imbattuta in nove delle 11 gare casalinghe contro il Sassuolo in Serie A (7V, 2N), l’ultima vittoria dei neroverdi intrasferta contro i biancocelesti in campionato risale all’11 luglio 2020. La Lazio non ha segnato nelle ultime tre partite di campionato.

Nel 2026 la Lazio ha guadagnato 10 punti in 10 partite di campionato (2V, 4N, 4P): solo Hellas Verona, Cremonese (entrambe tre), Pisa (quattro) e Lecce (otto) hanno ottenuto meno punti nel nuovo anno solare in Serie A (a quota 10 anche il Torino).

Il Sassuolo ha vinto cinque delle ultime sei gare di campionato (1P), tra cui tutte le tre più recenti. Dopo i successi fuori casa contro Pisa e Udinese, il Sassuolo potrebbe vincere almeno tre trasferte di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra aprile e agosto 2021 (cinque in quel caso).

Probabili Formazioni Lazio-Sassuolo

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, U. Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. All. Grosso

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Lazio-Sassuolo?

Lazio-Sassuolo, lunedì 9 marzo, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote su Lazio-Sassuolo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Lazio-Sassuolo

Dopo il successo per 1-0 nel match d’andata dello scorso 14 settembre, il Sassuolo potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro la Lazio in Serie A per la seconda volta, dopo il 2015/16. La Lazio ha vinto solo una delle ultime sette partite casalinghe in Serie A (3N, 3P): 3-2 contro il Genoa lo scorso 30 gennaio – subendo almeno due reti in tutte le cinque più recenti.

PRONOSTICO: DOPPIA CHANCE X2 @1.70

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori di Lazio-Sassuolo

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 1-3.

Il Sassuolo è la squadra contro cui Mattia Zaccagni ha realizzato più gol in Serie A: cinque, tra cui la prima delle sue due doppiette nel torneo (il 21 agosto 2021 con la maglia dell’Hellas Verona). Il classe ’95 non ha però né segnato né fornito assist nelle ultime 12 presenze in campionato e solo una volta ha registrato una striscia più lunga senza prendere parte a gol con la maglia della Lazio in Serie A (15 match tra febbraio e agosto 2022).

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.