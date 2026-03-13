La 29° giornata di Serie A si aprirà venerdì 13 marzo con l’anticipo a Torino in cui i granata ospitano i Ducali che sono al momento 4 punti avanti al Toro. Pronostico Torino-Parma 13 marzo 2026.

Pronostico Torino-Parma 13 marzo 2026; analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Torino-Parma match valido per la 29° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Torino e Parma hanno pareggiato nove delle 18 partite in casa dei granata in Serie A (completano cinque successi emiliani e quattro piemontesi).

Roberto D’Aversa ha vinto il suo primo match casalingo alla guida del Torino in campionato (2-0 contro la Lazio lo scorso 1° marzo). A partire dall’ultima sosta delle nazionali (dal weekend 22-23 novembre 2025), nessuna squadra ha perso più partite del Torino in Serie A: 11, al pari di Cremonese, Hellas Verona e Pisa. Nessuna squadra ha segnato più reti in seguito a contropiede del Torino (sette, al pari di Juventus ed Hellas Verona) nel campionato in corso; dall’altra parte, invece, il Parma è una delle tre formazioni a non aver realizzato alcun gol questo tipo di azioni, insieme a Genoa e Lecce.

Il Parma è rimasto imbattuto nelle ultime cinque partite di campionato (tre vittorie sono state seguite da due pareggi). Sfida tra la squadra la squadra che ha subito il maggior numero di gol nel 1° tempo (Torino, 23) e quella che invece ha segnato meno reti nella prima frazione di gioco (Parma, sette) in questa stagione di Serie A.

Probabili Formazioni Torino-Parma

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Vlasic, Obrador; Simeone, Zapata. All. D’Aversa.

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Circati, Valeri; Keita, Nicolussi Caviglia, Sorensen; Cremaschi, Strefezza; Pellegrino. All. Cuesta.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Torino-Parma?

Torino-Parma, venerdì 13 marzo, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote su Torino-Parma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Torino-Parma

Il Parma non ha subito alcun gol nelle ultime tre trasferte di campionato e potrebbe registrare quattro clean sheet di fila fuori casa per la prima volta nella sua storia in Serie A.

PRONOSTICO: GOL NO @1.80

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Torino-Parma

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-1, 0-1.

Il Torino è la squadra contro cui Mateo Pellegrino ha segnato più reti in Serie A: quattro, grazie a due doppiette (entrambe al Tardini tra marzo e settembre 2025). Il classe 2001 ha però realizzato un solo gol nelle sue ultime nove presenze in campionato (contro l’Hellas Verona lo scorso 15 febbraio).

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.