Il big match della 29° giornata di Serie A si giocherà a San Siro, con l’Inter capolista che vuole riscattare un altra sconfitta nel derby della scorsa domenica, mentre la Dea deve leccarsi le ferite dopo l’umiliante 1-6 subito a Bergamo all’andata degli ottavi di Champions League. Pronostico Inter-Atalanta 14 marzo 2026.

Pronostico Inter-Atalanta 14 marzo 2026; analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Inter-Atalanta match valido per la 29° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Inter ha vinto tutte le ultime sette sfide contro l’Atalanta in campionato, con uno score di 19-5. L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 14 sfide contro l’Atalanta in campionato (9V, 5N), l’ultimo successo della Dea risale all’11 novembre 2018 (4-1 a Bergamo).

L‘Inter ha perso cinque delle 28 partite in questo campionato (22V, 1N), tante quante sconfitte nell’intera scorsa stagione di Serie A in 38 giornate (24V, 9N, 5P). L’Inter ha perso tre delle ultime sei partite tra tutte le competizioni (2V, 1N), tante quante sconfitte nelle precedenti 20 gare (15V, 2N, 3P). In più, i nerazzurri sono rimasti a secco di gol nelle due gare ufficiali più recenti (contro Como in Coppa Italia e Milan in Serie A).

Dall’arrivo di Raffaele Palladino all’Atalanta (dallo scorso 11 novembre), solo Inter (43), Milan (38) e Napoli (34) hanno conquistato più punti della Dea (33 punti in 17 match, al pari del Como) in Serie A. In più, nel periodo solo Inter (10) e Milan (11) hanno subito meno reti della Dea (15, al pari sempre del Como) nel torneo.

Probabili Formazioni Inter-Atalanta

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Inter-Atalanta?

Inter-Atalanta, sabato 14 marzo, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote su Inter-Atalanta

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Inter-Atalanta

L’Inter è la squadra che ha realizzato il maggior numero di gol su sviluppi di calcio d’angolo (15) in questo campionato, subito dietro al secondo posto troviamo l’Atalanta (otto, al pari della Roma).

PRONOSTICO: OVER 9.5 CALCI D’ANGOLO @1.90

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Inter-Atalanta

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-2, 2-0, 2-2.

Nel 2026 con Lautaro Martínez in campo l’Inter ha vinto il 77% delle partite tra tutte le competizioni (10 su 13), segnando 2.4 di media – mentre senza l’argentino la % di successi dei nerazzurri scende al 40% (2/5), realizzando 1.0 gol di media.

