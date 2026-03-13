Sabato pomeriggio, allo Stadio Maradona, il Napoli ospita il Lecce nella 29° giornata di Serie A, con i pugliesi a caccia di punti per la salvezza mentre la squadra di Antonio Conte vuole rimanere in scia alle milanesi e cerca la 3° vittoria consecutiva. Pronostico Napoli-Lecce 14 marzo 2026.

Pronostico Napoli-Lecce 14 marzo 2026; analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Napoli-Lecce match valido per la 29° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Napoli ha vinto cinque delle ultime sei sfide contro il Lecce in Serie A (1N), tra cui tutte le tre più recenti. Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime cinque sfide contro il Lecce in campionato. Grande equilibrio nelle ultime quattro partite al Maradona tra Napoli e Lecce in Serie A, con una vittoria per parte e due pareggi.

Dopo i successi contro Hellas Verona e Torino, il Napoli potrebbe vincere tre match di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra fine novembre e inizio dicembre 2025 (contro Atalanta, Roma e Juventus in quel caso).

Il Lecce ha vinto tre delle ultime cinque partite di campionato (2P), realizzando sette gol nel periodo (1.4 di media) – tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 17 gare di Serie A (3V, 4N, 10P), in cui aveva segnato solo otto reti (0.5 di media). Da una parte nessuna squadra ha segnato più gol del Napoli nei primi 15 minuti di gioco (nove, al pari di Inter e Como) in questo campionato, dall’altra il Lecce è soltanto una delle due formazioni ad aver subito solo una rete nel primo quarto d’ora di gioco nella Serie A 2025/26, record condiviso con l’Atalanta.

Probabili Formazioni Napoli-Lecce

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Napoli-Lecce?

Napoli-Lecce, sabato 14 marzo, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote su Napoli-Lecce

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Napoli-Lecce

Il Napoli (9V, 4N) potrebbe rimanere imbattuto nelle prime 14 gare casalinghe stagionali di Serie A solo per la seconda volta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il 2015/16 con Maurizio Sarri allenatore. Più in generale, i partenopei vantano la striscia aperta più lunga di gare interne senza sconfitta (24) nei maggiori cinque campionati europei.

PRONOSTICO: VITTORIA NAPOLI @1.33

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Napoli-Lecce

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 3-0, 1-1.

