Domenica bianconeri contro bianconeri per la 29° giornata di Serie A. I friulani ospitano la Juventus che è tornata a vincere nello scorso turno di campionato, un importante 4-0 sul Pisa, dopo una serie di risultati altalenanti e vittorie che non arrivavano. Pronostico Udinese-Juventus 14 marzo 2026.

Pronostico Udinese-Juventus 14 marzo 2026; analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Udinese-Juventus match valido per la 29° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Juventus ha vinto sette delle ultime otto sfide contro l’Udinese in Serie A (1P), incluse le tre più recenti – subendo solo due reti in questi otto confronti. La Juventus è rimasta imbattuta in 14 delle ultime 15 trasferte contro l’Udinese in Serie A (10V, 4N).

Dopo la vittoria contro la Fiorentina e il pareggio contro l’Atalanta, l’Udinese potrebbe rimanere imbattuta in tre match di fila in campionato per la prima volta dallo scorso ottobre. Da una parte solo l’Inter (11) ha segnato più gol con giocatori subentrati della Juventus (nove) nel campionato in corso; dall’altra nessuna formazione ha realizzato meno reti dell’Udinese in questo modo (due, al pari dell’Hellas Verona).

Dall’arrivo di Luciano Spalletti alla Juventus (dallo scorso 30 ottobre), i bianconeri sarebbero terzi in classifica in Serie A (35 punti in 19 match, esattamente gli stessi di Como e Napoli), dietro solo a Inter (49) e Milan (42). Luciano Spalletti ha allenato l’Udinese in due periodi diversi della sua carriera da allenatore in Serie A (la prima tra marzo e giugno 2001 e la seconda in tre stagioni di fila tra il 2002/03 e il 2004/05), per un totale di 117 panchine in Serie A (48V, 34N, 35P).

Probabili Formazioni Udinese-Juventus

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Boga; Yildiz. All. Spalletti.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Udinese-Juventus?

Udinese-Juventus, sabato 14 marzo, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote su Udinese-Juventus

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Udinese-Juventus

La Juventus ha subito almeno tre gol in ciascuna delle ultime quattro trasferte tra tutte le competizioni. Dal 30 ottobre solo l’Inter (42) ha segnato più reti dei bianconeri (38) nel torneo.

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.98

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Udinese-Juventus

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 1-3, 1-2.

Dusan Vlahovic potrebbe tornare a giocare un match con la Juventus tra tutte le competizioni a distanza di 105 giorni, ovvero 3 mesi e 13 giorni, dalla sua ultima presenza lo scorso 29 novembre contro il Cagliari in campionato. In più, l’ultima rete del serbo in Serie A risale alla sfida d’andata proprio contro l’Udinese del 29 ottobre (quattro reti per lui contro i friulani nel torneo, di cui tre su rigore).

