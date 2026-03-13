Il lunch match delle ore 12:30 di domenica 15 marzo, valido per la 29° giornata di Serie A, si gioca al Bentegodi, in un match salvezza importante, specialmente per l’Hellas Verona penultima mentre il Genoa si è ripreso, con De Rossi che ha inflitto una sconfitta a sorpresa alla sua ex Roma domenica scorsa. Pronostico Verona-Genoa 15 marzo 2026.

Pronostico Verona-Genoa 15 marzo 2026; analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Hellas Verona-Genoa match valido per la 29° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Hellas Verona ha evitato la sconfitta in 14 delle 17 gare casalinghe contro il Genoa in Serie A (7V, 7N), anche se l’ultimo successo al Bentegodi degli scaligeri contro il Grifone nel torneo risale al 4 aprile 2022.

Dopo il successo per 2-1 contro il Bologna nel match più recente, l’Hellas Verona potrebbe vincere due partite di fila in questo campionato per la seconda volta, dopo lo scorso dicembre. Da una parte nessuna formazione ha segnato più reti dell’Hellas Verona in seguito a contropiede (sette, al pari di Juventus e Torino), dall’altra il Genoa è una delle tre squadre ancora a secco di gol in questa graduatoria (come Lecce e Parma) nella Serie A 2025/26.

Dall’arrivo di Daniele De Rossi al Genoa (dallo scorso 6 novembre) il Grifone sarebbe 10° in classifica in Serie A con 24 punti in 18 match (6V, 6N, 6P); mentre prima del suo arrivo i rossoblù invece erano terzultimi con solo 6 punti nelle prime 10 partite del torneo in corso (al pari del Pisa). Solo l’Atalanta (-12) ha registrato una differenza maggiore di punti ottenuti in trasferta rispetto a quelli guadagnati in match casalinghi del Genoa (-8, al pari della Juventus) in questo campionato; per il Grifone infatti 19 punti al Ferraris rispetto agli 11 fuori casa. Da una parte il Genoa è una delle due squadre, al pari della Juventus, con più gol segnati su punizione indiretta (entrambe sei) nel campionato in corso, dall’altra l’Hellas Verona è la formazione con più reti subite in questa graduatoria (otto).

Probabili Formazioni Hellas Verona-Genoa

VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Orban. All. Sammarco.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigaard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Messias, Ellertsson; Colombo, Vitinha. All. De Rossi.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Hellas Verona-Genoa?

Verona-Genoa, domenica 15 marzo, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 12:30.

Migliori quote su Hellas Verona-Genoa

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Hellas Verona-Genoa

Il Genoa è rimasto imbattuto in 14 delle ultime 17 sfide contro l’Hellas Verona in Serie A (8V, 6N), ottenendo tre vittorie nelle cinque più recenti (1N, 1P) – incluso il successo nel match d’andata per 2-1 lo scorso 29 novembre.

PRONOSTICO: GENOA (+0 AH) @1.63

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Hellas Verona-Genoa

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 0-3.

Junior Messias ha realizzato due gol nelle sue ultime tre presenze di campionato, dopo che nelle sue prime 45 presenze con il Genoa in Serie A aveva segnato solo tre reti; il classe 1991 potrebbe anche trovare la rete in due match consecutivi di Serie A solo per la terza volta in carriera, dopo il febbraio 2023 con la maglia del Milan e il marzo-aprile 2021 con il Crotone.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.