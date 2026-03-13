Pronostico Pisa-Cagliari: probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 29° giornata di Serie A del 15-03-2026

Pronostico Pisa-Cagliari 15 marzo 2026
13 Marzo 2026

Il Pisa sul fondo arriva dalla pesante sconfitta con la Juve, e inizia ad abbandonare le speranze di salvarsi, anche se in questa 29° giornata di Serie A in casa sarà importante fare punti contro un Cagliari molto più tranquillo al 14° posto, ma che inizia a calare visto che non vince ormai da diverse giornate di campionato. Pronostico Pisa-Cagliari 15 marzo 2026.

Pronostico Pisa-Cagliari 15 marzo 2026; analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Pisa-Cagliari match valido per la 29° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Cagliari ha perso solo una delle sette sfide di Serie A contro il Pisa, a fronte di due vittorie e quattro pareggi (tra cui uno per 2-2 nel match d’andata di questo campionato). Cagliari e Pisa hanno pareggiato tutti gli ultimi tre confronti tra Serie A e B.

Il Pisa ha vinto solo un incontro in questo campionato, a fronte di 12 pareggi e 15 sconfitte. Se da un lato, il Cagliari è la squadra che ha segnato meno gol nei primi 30 minuti di gioco in questa Serie A (solo due), dall’altro solo Lecce (45%) e Verona (36%) hanno realizzato in percentuale più reti rispetto al Pisa (35%, 7 su 20) nello stesso intervallo temporale.

Il Cagliari non ha vinto nessuna delle ultime cinque gare di campionato (2N, 3P), dopo che aveva registrato una serie di tre successi consecutivi. Il Cagliari ha subito gol in 13 delle 14 trasferte di questo campionato (21 reti concesse nel parziale), registrando appena un clean sheet: nessuna squadra ha tenuto la porta inviolata meno volte fuori casa nella Serie A in corso (a quota uno anche il Pisa).

Pronostico Pisa-Cagliari 15 marzo 2026

Pronostico Pisa-Cagliari 15 marzo 2026

Probabili Formazioni Pisa-Cagliari

PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Coppola; Leris, Marin, Aebischer, Hojholt, Angori; Moreo, Stojilkovic. All. Hiljemark.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Rodriguez; Palestra, Adopo, Liteta, Sulemana, Obert; Folorunsho, Kilicsoy. All. Pisacane.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Pisa-Cagliari?

Pisa-Cagliari, domenica 15 marzo, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote su Pisa-Cagliari

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Pisa-Cagliari
13/03/2026
21.00
Bookmaker1X2
2.452.803.00
2.553.003.00
2.552.953.05
2.452.803.00
2.602.903.00

Le nostre scommesse su Pisa-Cagliari

I sardi hanno segnato solo due reti in queste ultime cinque partite. Il Pisa ha perso tutte le ultime quattro gare di campionato – le tre più recenti senza trovare la rete.

PRONOSTICO: GOL NO @1.75

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Pisa-Cagliari

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1. 0-2.

Semih Kiliçsoy ha segnato il suo primo gol in Serie A nella gara d’andata contro il Pisa; a quota quattro centri nel torneo in corso, può diventare il quinto calciatore turco a segnare almeno cinque gol in una singola stagione nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Hakan Sükür, Hakan Çalhanoglu (in sei occasioni), Cengiz Ünder e Kenan Yildiz (in due occasioni).

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

