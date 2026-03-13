Domenica, ore 15:00, fischio di inizio dal Mapei Stadium per questo derby emiliano che mette di fronte due squadre appaiate tra 9° e 8° posto, ed entrambi con lo stesso rendimento di 3 vittorie seguite da una sconfitta lo scorso turno. Vedremo chi si riprenderà in questa 29° giornata di Serie A. Pronostico Sassuolo-Bologna 15 marzo 2026.

Pronostico Sassuolo-Bologna 15 marzo 2026; analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Sassuolo-Bologna match valido per la 29° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Sassuolo ha vinto solo una delle ultime otto partite di Serie A contro il Bologna (4N, 3P) inoltre, dopo l’1-1 della gara d’andata queste due formazioni possono terminare in equilibrio entrambe le sfide stagionali per la prima volta nella competizione. Nonostante il Sassuolo abbia vinto solo due delle 10 sfide casalinghe contro il Bologna in Serie A (4N, 4P), i neroverdi sono rimasti imbattuti in ben cinque delle ultime sei gare interne contro i rossoblù (1V, 4N), con l’unica eccezione nel parziale il 22 dicembre 2021 (0-3).

Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime quattro gare casalinghe di Serie A (1P) e può segnare più di un gol in tre incontri interni di fila nel massimo campionato per la prima volta da aprile 2022. Il Sassuolo è la squadra che ha subito più gol nel corso dei primi 15 minuti di gioco di questa Serie A (otto); il Bologna, invece, con il Cagliari è una delle due formazioni che ancora non hanno trovato la rete in questo intervallo di gioco.

Il Bologna ha perso in cinque delle ultime otto giornate di campionato (3V), arrivando a quota 11 sconfitte in questa Serie A, ben tre in più rispetto a tutto lo scorso torneo. Solo la Lazio (243) ha effettuato meno cross su azione rispetto al Sassuolo (245) in questa Serie A; dall’altra parte, solo Inter (496) e Juventus (427) ne contano più del Bologna (423).

Probabili Formazioni Sassuolo-Bologna

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Joao Mario; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Sassuolo-Bologna?

Sassuolo-Bologna, domenica 15 marzo, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote su Sassuolo-Bologna

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Sassuolo-Bologna

Il Bologna ha trovato la rete in tutte le ultime 18 gare di Serie A contro il Sassuolo. I neroverdi possono segnare più di un gol in tre incontri interni di fila nel massimo campionato dopo il 3-0 contro l’Hellas Verona e il 2-1 contro l’Atalanta.

PRONOSTICO: GOL SI @1.76

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Sassuolo-Bologna

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 1-1, 0-3.

Armand Laurienté è stato coinvolto in un gol in ciascuna delle ultime quattro presenze in Serie A – un record per lui nei cinque grandi campionati europei; da febbraio in avanti, solo Federico Dimarco (sette) ha preso parte a più marcature nel torneo tra gol e assist rispetto all’attaccante del Sassuolo (sei: due centri e quattro passaggi vincenti).

