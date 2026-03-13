Pronostico Como-Roma: analisi, probabili formazioni e scommesse vincenti 29° giornata Serie A del 15-03-2026

Scontro diretto per il 4° posto che vale l’accesso alla prossima Champions League, e chi lo avrebbe detto che avremmo trovato il Como a giocarsi questa sfida contro una Roma caduta la scorsa settimana contro il Genoa. I giallorossi cercano di tornare alla vittoria in questa trasferta per la 29° giornata di Serie A. Pronostico Como-Roma 15 marzo 2026.

Pronostico Como-Roma 15 marzo 2026; analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Como-Roma match valido per la 29° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Roma ha vinto ben sette delle ultime nove sfide di Serie A contro il Como (2P). Queste due squadre non si sono mai affrontate con così tanti punti (51 a testa) nella competizione. Considerando le sfide tra le squadre attualmente nelle prime sei posizioni in classifica, Como e Roma sono le due che hanno ottenuto meno punti: otto per i lariani e sei per i giallorossi.

Il Como (51) ha superato soglia 50 punti nelle prime 28 gare giocate in una stagione di Serie A per la prima volta nella competizione. Il Como è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto gare di campionato (5V, 2N), vincendo tutte le tre più recenti. Solo Juventus (223) e Inter (218) hanno registrato più recuperi offensivi rispetto a Roma (215) e Como (191) in questa Serie A; in aggiunta, solo i nerazzurri (sei) hanno realizzato più centri rispetto al lariani (cinque) da queste situazioni di gioco.

La Roma non ha trovato il successo in sette delle ultime 10 trasferte di Serie A (1N, 6P), dopo che aveva vinto tutte le prime quattro questo campionato; inoltre, da dicembre in avanti, solo quattro squadre (Genoa, Lecce, Pisa e Cremonese) hanno raccolto meno punti dei giallorossi fuori casa (sette). Le squadre di Gian Piero Gasperini hanno vinto solo quattro delle ultime 15 gare di Serie A disputate nel mese di marzo, a fronte di cinque pareggi e sei sconfitte – tre di questi ko sono arrivati nelle quattro più recenti (1N).

Probabili Formazioni Como-Roma

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Baturina, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Como-Roma?

Como-Roma, domenica 15 marzo, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote su Como-Roma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Como-Roma

Il Como ha vinto ciascuna delle ultime due gare casalinghe contro la Roma in Serie A. La Roma non ha trovato il successo in sette delle ultime 10 trasferte di Serie A (1N, 6P). Da dicembre in avanti, solo quattro squadre (Genoa, Lecce, Pisa e Cremonese) hanno raccolto meno punti dei giallorossi fuori casa (sette). Le squadre di Gian Piero Gasperini hanno vinto solo quattro delle ultime 15 gare di Serie A disputate nel mese di marzo, a fronte di cinque pareggi e sei sconfitte – tre di questi ko sono arrivati nelle quattro più recenti (1N).

PRONOSTICO: COMO (0, -0.5 AH) @1.80

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Como-Roma

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-2, 1-1, 1-0.

Con un gol, Nico Paz può diventare il primo giocatore capace di andare in doppia cifra di reti in una stagione di Serie A con il Como a partire da Stefano Borgonovo nel 1985/86 (10) – a quota nove centri con i lariani nel torneo in corso anche Tasos Douvikas. L’argentino è andato a segno nel suo primo incontro in campionato contro la Roma, nel dicembre 2024 proprio al Sinigaglia.

