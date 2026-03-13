Pronostico Lazio-Milan: analisi e scommesse sulla sfida della 29° giornata di Serie A del 15 marzo 2026

Pronostico Lazio-Milan 15 marzo 2026
13 Marzo 2026

Big match di domenica 15 marzo per la 29° giornata di Serie A, si gioca allo Stadio Olimpico con la Lazio che arriva dalla vittoria all’ultimo sul Sassuolo nel posticipo dello scorso turno del campionato di calcio italiano, mentre i rossoneri hanno vinto un altro derby e si sono rilanciati tenendo aperti i discorsi Scudetto. Pronostico Lazio-Milan 15 marzo 2026.

Pronostico Lazio-Milan 15 marzo 2026; analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Lazio-Milan match valido per la 29° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Milan è rimasto imbattuto in sette delle ultime nove sfide di Serie A contro la Lazio (6V, 1N), trovando la sconfitta nel parziale il 24 gennaio 2023 (0-4) e il 2 marzo 2025 (1-2). La Lazio non ha mai ripetuto lo stesso risultato nelle ultime 12 sfide casalinghe contro il Milan in Serie A, con il parziale in perfetto equilibrio tra le due formazioni, grazie a quattro successi a testa e quattro pareggi. L’incontro più recente tra le due squadre allo Stadio Olimpico è terminato 2-2

La Lazio ha vinto l’ultima sfida di Serie A contro un’avversaria con più punti in classifica a inizio giornata (2-1 contro il Sassuolo), dopo una serie di sette partite consecutive senza successi (2N, 5P). Milan (52.9%) e Lazio (52.2%) sono due delle tre squadre che hanno registrato la percentuale più alta di duelli vinti in questa Serie A – tra loro l’Inter (52.3%).

Dopo i successi contro Cremonese e Inter in campionato, entrambi senza subire gol, il Milan può registrare tre vittorie consecutive senza incassare reti in Serie A per la prima volta dallo scorso settembre.

Pronostico Lazio-Milan 15 marzo 2026

Pronostico Lazio-Milan 15 marzo 2026

Probabili Formazioni Lazio-Milan

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Leao, Pulisic. All. Allegri.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Lazio-Milan?

Lazio-Milan, domenica 15 marzo, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote su Lazio-Milan

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Lazio-Milan
13/03/2026
21.00
Bookmaker1X2
4.003.252.00
4.003.302.00
3.903.252.00
4.003.252.00
3.753.302.00

Le nostre scommesse su Lazio-Milan

Il Milan è andato a segno in ben 25 delle ultime 27 partite contro la Lazio in Serie A, realizzando un totale di 43 reti nel parziale, una media di 1.6 a incontro.

PRONOSTICO: MILAN OVER 1.5 GOL @2.15

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Lazio-Milan

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 0-2, 1-3.

Daniel Maldini, grazie al centro contro il Sassuolo, è andato a segno con la quinta squadra diversa in Serie A, con la prima di queste che è stata proprio il Milan, nel 2021/22; il giocatore della Lazio è uno dei due soli calciatori nati dal 2001 in avanti ad aver trovato la rete con almeno cinque formazioni differenti nella competizione, insieme a Roberto Piccoli (sei).

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione
,
Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

