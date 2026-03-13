Pronostico Cremonese-Fiorentina: le scommesse sul posticipo della 29° giornata di Serie A di lunedì 16 marzo 2026

Pronostico Cremonese-Fiorentina 16 marzo 2026
13 Marzo 2026

La 29° giornata di Serie A si conclude a Cremona, con un delicato scontro diretto che mette in palio punti salvezza importanti, sia per i padroni di casa della Cremonese, sia per i viola della Fiorentina che rimane sempre invischiata nella lotta per non retrocedere. Pronostico Cremonese-Fiorentina 16 marzo 2026.

Pronostico Cremonese-Fiorentina 16 marzo 2026; analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Cremonese-Fiorentina match valido per la 29° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Fiorentina è rimasta imbattuta in tutte le 13 sfide di Serie A contro la Cremonese, con un bilancio di sette successi e sei pareggi. La Cremonese non ha trovato la rete nelle ultime tre sfide interne contro la Fiorentina in Serie A.

Nonostante la Fiorentina non abbia trovato il successo in cinque delle sette sfide contro avversarie neopromose disputate dal 2025 in Serie A (2N, 3P), ha vinto le due più recenti, entrambe per 1-0, una delle quali proprio contro la Cremonese (lo scorso 4 gennaio).

La Cremonese è la squadra che ha collezionato meno punti in Serie A nelle ultime 14 giornate, appena quattro (4N, 10P); dall’altra parte, la Fiorentina era la formazione che ne aveva ottenuti meno nelle 14 precedenti (sei). La Cremonese ha vinto solo una delle 12 partite di Serie A giocate di lunedì, a fronte di cinque pareggi e sei sconfitte; dall’altra parte, la Fiorentina ha perso ben cinque degli ultimi sei incontri di campionato disputati in questo giorno della settimana (1V).

Probabili Formazioni Cremonese-Fiorentina

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Folino, Luperto; Barbieri, Vandeputte, Thorsby, Maleh, Zerbin; Bonazzoli, Djuric. All. Nicola.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Kean. All. Vanoli.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Cremonese-Fiorentina?

Cremonese-Fiorentina, lunedì 16 marzo, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Cremonese-Fiorentina

La Cremonese non ha trovato la rete in nessuna delle ultime quattro gare interne in Serie A (due pareggi per 0-0 e due sconfitte nel parziale). Nonostante la Fiorentina sia imbattuta in quattro delle ultime cinque gare di campionato (2V, 2N), non ha trovato la rete nelle due più recenti 

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.90

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Cremonese-Fiorentina

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 1-0, 0-2.

Federico Bonazzoli, che ha all’attivo due reti contro la Fiorentina in Serie A (nel settembre 2019 e nell’aprile 2022), ha realizzato sei centri nel torneo in corso e solo nel 2021/22 (10 con la Salernitana) ha fatto meglio in una singola stagione nel massimo campionato.

