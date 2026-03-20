Pronostico Cagliari-Napoli: analisi e scommesse sull’anticipo della 30° giornata di Serie A del 20-03-2026

La 30° giornata di Serie A inizia con l’anticipo in Sardegna dove il Cagliari ospita un Napoli che si è rimesso in corsa dopo le ultime 3 vittorie di campionato in cui i campani hanno sempre chiuso col risultato di 2-1. Pronostico Cagliari-Napoli 20 marzo 2026.

Pronostico Cagliari-Napoli 20 marzo 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Cagliari-Napoli match valido per la 30° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Cagliari ha perso le ultime tre sfide giocate contro il Napoli in Serie A, senza trovare la via delle rete, per un punteggio complessivo di 0-7 nel parziale. Il Napoli ha perso soltanto una delle ultime 29 partite (20V, 8N) disputate contro il Cagliari in Serie A – quella per 1-0 del 25 settembre 2019, in casa.

Il Cagliari ha perso le ultime due partite di campionato e potrebbe subire tre ko consecutivi per la prima volta da dicembre 2024 (quattro in quel caso); inoltre, gli isolani non vincono da ben 25 match (7N, 18P) contro squadre che occupano le prime tre posizioni in classifica a inizio giornata di campionato.

Il Napoli ha vinto le ultime tre partite di campionato segnando almeno due gol in ciascuna di queste (tutte per 2-1). Il Napoli è la squadra che ha mandato in gol il maggior numero di giocatori nei cinque maggiori campionati europei in corso: 19; per i partenopei si tratta anche del loro record assoluto nella storia della Serie A (superati i 17 sia della stagione 2022/23 che del 2019/20).

Probabili Formazioni Cagliari-Napoli

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Sulemana, Zappa; Folorunsho, Esposito. All. Pisacane.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, McTominay, Gilmour, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Conte.

Guida TV Calcio: dove vedere Cagliari-Napoli?

Cagliari-Napoli, venerdì 20 marzo, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:30.

Migliori quote per Cagliari-Napoli

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Cagliari-Napoli

Napoli e Cagliari sono le due squadre di questo campionato a vantare in percentuale la più alta trasformazione in rete di grandi occasioni da gol: il 47% per i campani (ovvero 28/59) e il 46% per i sardi (22/48).

PRONOSTICO: OVER 2.0 @1.88

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.