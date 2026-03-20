Sabato alle ore 18:00 a San Siro i rossoneri ospitano i granata per la 30° giornata di Serie A. Vediamo analisi, probabili formazioni, guida tv, statistiche e il Pronostico Milan-Torino 21 marzo 2026.

Pronostico Milan-Torino 21 marzo 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Milan-Torino match valido per la 30° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Torino ha vinto le ultime due partite di Serie A giocate contro il Milan nel girone di ritorno. Il Milan è imbattuto da ben 29 partite casalinghe contro il Torino in Serie A (20V, 9N) – l’ultima sconfitta interna dei rossoneri contro i granata nel torneo risale al 24 marzo 1985.

Il Milan ha perso due delle ultime quattro sfide (2V) di campionato, dopo essere rimasto imbattuto nelle precedenti 24 del torneo (15V, 9N). Ben 11 delle 17 vittorie conquistate dal Milan in questo campionato sono arrivate con soltanto un gol di scarto; in generale, tra le squadre che hanno collezionato almeno lo stesso numero di successi dei rossoneri (17) nei Big-5 tornei europei in corso, quella meneghina è la compagine che ha realizzato il minor numero di gol (44). Il Milan è la squadra che ha guadagnato più punti (12) con gol segnati nell’ultimo quarto d’ora di partita (dal 76′ in avanti); sul fronte opposto, nessuna compagine, invece, ha perso meno punti del Torino con reti subite in questo intervallo temporale: solo uno, come Napoli e Parma.

Il Torino non vince da cinque trasferte di campionato (1N, 4P) e in ognuna di queste ha subito almeno due gol (15 nel parziale per una media di tre a match). Il Torino è la squadra che conta il maggior numero di contropiedi diretti (45), il maggior numero di conclusioni a seguito di una ripartenza (38) e il maggior numero di reti nate da questa situazione di gioco (otto) nella Serie A 2025/26.

Probabili Formazioni Milan-Torino

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri.

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Obrador; Simeone, Adams. All. D’Aversa.

Guida TV Calcio: dove vedere Milan-Torino?

Milan-Torino, sabato 21 marzo, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Milan-Torino

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Milan-Torino

Dopo quattro successi di fila, il Milan ha vinto soltanto tre delle successive otto partite (2N, 3P) giocate contro il Torino in Serie A; inoltre in tutte le ultime cinque sfide tra rossoneri e granata entrambe le squadre sono andate in gol (21 reti in totale per una media di 4.2 a match).

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.80

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