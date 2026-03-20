Pronostico Juventus-Sassuolo: analisi e scommesse gratis calcio, 30° giornata Serie A del 21-03-2026

Pronostico Juventus-Sassuolo 21 marzo 2026
Pronostici Serie A
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20 Marzo 2026

A Torino, sabato sera, arriva il Sassuolo per la sfida contro la Juve, valida per la 30° giornata di Serie A. Vediamo analisi, statistiche, probabili formazioni, quote, guida tv e Pronostico Juventus-Sassuolo 21 marzo 2026.

Pronostico Juventus-Sassuolo 21 marzo 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Juventus-Sassuolo match valido per la 30° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Perfetto equilibrio nelle ultime quattro sfide tra Juventus e Sassuolo in Serie A, con due successi per parte; i bianconeri hanno vinto le due più recenti con un punteggio complessivo di 6-0, i neroverdi le due precedenti con uno score totale di 5-2. La Juventus è la squadra contro la quale il Sassuolo ha perso il maggior numero di partite in Serie A – 16 sulle 23 totali (4V, 3N) – e quella contro cui gli emiliani hanno incassato più reti (55) nel massimo campionato.

La Juventus ha vinto le ultime due gare di campionato senza subire gol (4-0 contro il Pisa e 1-0 contro l’Udinese. La Juventus è la squadra che ha effettuato sia il maggior numero di recuperi offensivi (230), sia il maggior numero di conclusioni dopo un recupero alto (54) in questo campionato; tuttavia, i bianconeri hanno segnato soltanto due gol da questa situazione di gioco, ovvero la metà rispetto a quelli realizzati dal Sassuolo: quattro, ma con quasi la metà dei tiri (29) rispetto ai piemontesi.

Il Sassuolo non pareggia da 11 partite di campionato (5V, 6P) – è la serie in corso più lunga tra le squadre presenti in questa Serie A – dopo che aveva chiuso in parità tre delle quattro precedenti (1P). 

Pronostico Juventus-Sassuolo 21 marzo 2026

Pronostico Juventus-Sassuolo 21 marzo 2026

Probabili Formazioni Juventus-Sassuolo

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Boga. All. Spalletti.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

Guida TV Calcio: dove vedere Juventus-Sassuolo?

Juventus-Sassuolo, sabato 21 marzo, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Juventus-Sassuolo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Juventus-Sassuolo
04/03/2025
21.00
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1.903.504.10
1.853.504.10
1.903.454.15
1.853.454.10
1.853.454.10

Le nostre scommesse su Juventus-Sassuolo

La Juventus è la squadra che conta il maggior numero di errori che hanno portato a una conclusione in questo campionato: ben 28 (quarto il Sassuolo in questa classifica con 23, al pari del Cagliari); da questi 28 tiri, sono nati 10 gol avversari: record negativo, condiviso con il Torino.

PRONOSTICO: OVER 9.5 TIRI IN PORTA @2.05

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