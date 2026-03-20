Pronostico Bologna-Lazio: analisi, quote, formazioni e scommesse 30° giornata Serie A del 22-03-2026

Pronostico Bologna-Lazio 22 marzo 2026
Pronostici Serie A
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20 Marzo 2026

Dopo aver battuto la Roma nel confronto di Europa League che è valso i quarti di finale agli emiliani, il Bologna affronta un altra romana, la Lazio, questa volta nella 30° giornata di Serie A. Pronostico Bologna-Lazio 22 marzo 2026.

Pronostico Bologna-Lazio 22 marzo 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Bologna-Lazio match valido per la 30° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime sei gare casalinghe contro la Lazio in campionato (4V, 2N), non subendo alcun gol nelle cinque più recenti. 

Il Bologna ha vinto quattro delle ultime cinque partite di campionato (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti dai felsinei nelle precedenti 17 gare di Serie A (4V, 5N, 8P). Dallo scorso dicembre, nessuna squadra ha guadagnato meno punti del Bologna in partite casalinghe di Serie A (quattro in nove match, al pari di Hellas Verona e Pisa); nel periodo, gli emiliani hanno subito 15 reti in gare interne (record negativo insieme al Verona).

La Lazio arriva da due vittorie di fila in campionato. La Lazio è la squadra che ha segnato meno gol in trasferta in questa stagione di Serie A: solo otto reti in 14 match fuori.

Pronostico Bologna-Lazio 22 marzo 2026

Pronostico Bologna-Lazio 22 marzo 2026

Probabili Formazioni Bologna-Lazio

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Sohm, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Cancellieri. All. Sarri.

Guida TV Calcio: dove vedere Bologna-Lazio?

Bologna-Lazio, domenica 22 marzo, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Bologna-Lazio

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Bologna-Lazio
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.353.003.25
2.403.003.40
2.403.003.30
2.353.003.25
2.353.003.35

Le nostre scommesse su Bologna-Lazio

Lazio (sette) e Bologna (cinque) sono le due formazioni che hanno ricevuto il maggior numero di cartellini rossi in questa stagione di Serie A.

PRONOSTICO: ESPULSIONE SI @5.50

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