Pronostico Fiorentina-Inter: analisi, probabili formazioni, guida tv e scommesse 30° giornata Serie A del 22-03-2026

Pronostico Fiorentina-Inter 22 marzo 2026
Pronostici Serie A
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20 Marzo 2026

La 30° giornata di Serie A si chiude domenica sera allo Stadio Franchi con la Fiorentina, reduce dalla vittoria in Conference League, che cerca punti salvezza, ma ospita la capolista del campionato di calcio italiano, l’Inter di Chivu. Pronostico Fiorentina-Inter 22 marzo 2026.

Pronostico Fiorentina-Inter 22 marzo 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Fiorentina-Inter match valido per la 30° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Inter è rimasta imbattuta in 15 delle ultime 17 sfide contro la Fiorentina in campionato (10V, 5N), segnando 34 gol nel periodo (esattamente 2 di media a match) – vincendo quattro delle cinque più recenti (1P).

La Fiorentina è rimasta imbattuta in sei delle ultime sette partite casalinghe di Serie A (3V, 3N), dopo che nelle sette precedenti gare al Franchi aveva registrato ben cinque sconfitte e due pareggi. Considerando la classifica nel nuovo anno solare 2026 in Serie A, solo sei squadre (tra cui l’Inter, prima con 32 punti in 13 match) hanno guadagnato più punti della la Fiorentina: 19 punti per i viola in 12 match (al pari del Genoa).

L’Inter ha ottenuto un solo punto nelle ultime due partite di campionato; i nerazzurri non registrano almeno tre match di fila senza vincere in una singola stagione di Serie A dal periodo tra marzo e aprile 2023. Da una parte l’Inter è la squadra che ha segnato più gol su sviluppi di calcio piazzato (21 – di cui 15 da corner, altro record) in questo campionato, dall’altra solo l’Hellas Verona (19) ha subito più reti della Fiorentina (17, al pari Genoa) su calcio da fermo.

Pronostico Fiorentina-Inter 22 marzo 2026

Pronostico Fiorentina-Inter 22 marzo 2026

Probabili Formazioni Fiorentina-Inter

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu.

Guida TV Calcio: dove vedere Fiorentina-Inter?

Fiorentina-Inter, domenica 22 marzo, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Fiorentina-Inter

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Fiorentina-Inter
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
5.254.001.62
5.004.301.62
5.004.001.63
5.254.001.63
4.854.151.62

Le nostre scommesse su Fiorentina-Inter

La Fiorentina ha vinto l’ultimo match al Franchi contro l’Inter in Serie A (3-0 il 6 febbraio 2025), dopo che non aveva ottenuto alcun successo nei sette precedenti confronti casalinghi contro i nerazzurri (tre pareggi erano stati seguti da quattro sconfitte); la Viola non ottiene almeno due successi interni di fila contro i meneghini in campionato dal periodo tra l’ottobre 2014 e l’aprile 2017 (tre in quel caso).

PRONOSTICO: INTER @1.63

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