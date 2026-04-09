Pronostico Roma-Pisa: analisi e scommesse sull’anticipo di venerdì 10 aprile 2026 per la 32° giornata di Serie A

Pronostico Roma-Pisa 10 aprile 2026
Pronostici Serie A
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9 Aprile 2026

I giallorossi devono riprendersi, la Roma è caduta in crisi e sta perdendo terreno nella corsa europea, e la squadra di Gasperini non può fallire venerdì, nell’anticipo dell’Olimpico che apre la 32° giornata di Serie A contro il fanalino di coda Pisa. Pronostico Roma-Pisa 10 aprile 2026.

Pronostico Roma-Pisa 10 aprile 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Roma-Pisa match valido per la 32° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Nelle ultime 10 sfide in Serie A tra Roma e Pisa, i toscani hanno evitato la sconfitta in quattro occasioni (2V, 2N), dopo che in tutte le precedenti cinque gare contro i giallorossi avevano sempre perso. La Roma ha vinto ciascuna delle ultime due sfide contro il Pisa in Serie A, entrambe senza subire gol.

Da inizio marzo la Roma ha vinto solo una delle cinque sfide disputate in Serie A (1N, 3P), incassando ben 12 gol nel periodo (media di 2.4 reti a partita), gli stessi che i giallorossi avevano subito in campionato tra novembre e febbraio scorsi, in una serie di 17 match (media di 0.7 a partita). Dall’inizio della stagione 2015/16, la Roma ha un bilancio casalingo contro squadre neopromosse di 30 vittorie e due pareggi, con una media di 2.8 gol segnati a partita.

Il Pisa è rimasto imbattuto solo in una delle ultime sette gare in Serie A (1V), perdendo ben sei volte nel parziale e restando senza segnare in cinque occasioni.

Pronostico Roma-Pisa 10 aprile 2026

Pronostico Roma-Pisa 10 aprile 2026

Probabili Formazioni Roma-Pisa

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Aebischer, Hojholt, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. All. Hiljemark.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Roma-Pisa?

Roma-Pisa, venerdì 10 aprile, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Roma-Pisa

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Roma-Pisa
11/04/2026
21.00
Bookmaker1X2
2.053.253.75
2.003.304.00
2.053.203.75
2.053.253.75
2.053.153.85

Le nostre scommesse su Roma-Pisa

Da inizio febbraio (da quando Oscar Hiljemark ha debuttato alla guida della squadra), il Pisa è l’unica squadra che non ha mai segnato in trasferta in Serie A e una delle tre (con Roma e Cagliari) a non aver vinto lontano da casa. All’andata 1-0 per la Roma che pensiamo potrà riprendersi e vincere tenendo la porta inviolata. E’ questa la giocata principale che proponiamo come free pick selezionata sul turno del campionato di calcio italiano di questo weekend.

PRONOSTICO: PISA GOL NO @1.80

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori di Roma-Pisa

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 3-1, 1-0.

Donyell Malen non ha trovato la via del gol nelle ultime due presenze in Serie A e nella competizione non è mai rimasto per tre gare di fila senza segnare (due anche tra gennaio e febbraio); a partire dalla seconda metà di gennaio, l’attaccante della Roma è tuttora il miglior marcatore del torneo (sette gol), oltre a quello che ha tentato più tiri (46).

Risultati Scommesse Serie A 2025-2026

Risultati Free Pick Serie A 2025-2026 (6-4, +1.28 unità)
Udinese-Fiorentina: OVER 2.5 @2.05✅
Como-Atalanta: UNDER 2.5 @1.93✅
Verona-Pisa: 2°TEMPO CON PIU GOL @2.20❌
Udinese-Sassuolo: OVER 2.25 @1.98✅
Lecce-Inter: LECCE GOL NO @1.72✅
Genoa-Roma: 2 @1.91❌
Sassuolo-Bologna: GOL SI @1.76❌
Cremonese-Fiorentina: UNDER 2.5 @1.90❌
Milan-Torino: OVER 2.5 @1.80✅
Juventus-Genoa: GENOA GOL NO @1.80✅

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