Sabato alle ore 18:00 da San Siro il Milan ospita un Udinese che ha già bloccato il Como lo scorso turno, e proverà a fare un risultato importante anche nella trasferta di questa 32° giornata di Serie A. Pronostico Milan-Udinese 11 aprile 2026.

Pronostico Milan-Udinese 11 aprile 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Milan-Udinese match valido per la 32° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Milan ha vinto le ultime quattro sfide contro l’Udinese in Serie A. Considerando solo le sfide del girone di ritorno, l’Udinese ha perso le ultime due contro il Milan con un punteggio aggregato di 7-2. Il Milan ha vinto solo quattro delle ultime 10 sfide casalinghe contro l’Udinese in Serie A (4N, 2P), dopo una serie di tre successi interni di fila.

Il Milan ha perso tre delle ultime sei gare in Serie A (3V), dopo che nel quadruplo delle partite precedenti era sempre rimasto imbattuto (15V, 9N); i rossoneri, dopo il ko contro il Napoli, potrebbero perdere due match di fila in campionato per la prima volta da marzo 2025.

L’Udinese non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato nelle ultime sei gare in Serie A, con due vittorie, due pareggi e due sconfitte; i friulani arrivano da due clean sheet consecutivi e potrebbero arrivare a tre per la seconda volta nella gestione Kosta Runjaic in campionato, dopo il periodo febbraio-marzo 2025.

Probabili Formazioni Milan-Udinese

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fullkrug. All. Allegri.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Milan-Udinese?

Milan-Udinese, sabato 11 aprile, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Milan-Udinese

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Milan-Udinese

Milan e Udinese hanno entrambi realizzato cinque gol dal dischetto in questo campionato, al pari dell’Inter e meno soltato di Fiorentina e Pisa (entrambe sei); i friulani, tuttavia, sono anche tra le squadre che hanno incassato più reti su rigore: sei, come Genoa e Napoli.

PRONOSTICO: RIGORE SI @3.10

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori di Milan-Udinese

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 3-0, 1-1.

Dopo aver segnato otto reti tra agosto e dicembre 2025, in questo anno solare Christian Pulisic non ha ancora trovato la rete in campionato (13 presenze a secco, il suo più lungo stop realizzativo in Serie A); nel 2026, inoltre, lo statunitense ha tentato 12 tiri nello specchio senza successo, almeno il doppio di qualsiasi altro giocatore tra chi non ha segnato in questo anno solare nella competizione.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.