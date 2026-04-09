Pronostico Atalanta-Juventus: statistiche, quote e scommesse gratis vincenti sulla 32° giornata di Serie A del 11-04-2026

Una delle sfide più interessanti ed importanti della 32° giornata di Serie A va in scena a Bergamo, sabato sera alle ore 20:45 alla New Balance Arena dove arrivano i bianconeri di Spalletti che sono risaliti al 5° posto dopo 3 vittorie e 1 pareggio negli ultimi 4 turni del campionato di calcio italiano. Pronostico Atalanta-Juventus 11 aprile 2026.

Pronostico Atalanta-Juventus 11 aprile 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Atalanta-Juventus match valido per la 32° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Ben sei delle ultime otto sfide tra Atalanta e Juventus in Serie A si sono concluse in parità (un successo a testa completa il parziale). L’Atalanta ha vinto solo una delle ultime 20 gare casalinghe contro la Juventus in Serie A (7N, 12P); inoltre, nelle ultime sei sfide interne contro i bianconeri in campionato non ha mai segnato più di un gol a partita (quattro nel parziale).

Per la terza volta nella gestione Raffaele Palladino, l’Atalanta potrebbe ottenere tre successi consecutivi in Serie A, tutte in questo anno solare. Raffaele Palladino è l’allenatore con la più alta media punti a partita alla guida dell’Atalanta nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A (2.00 – 12V, 4N, 4P). Solo l’Inter (20, ma con una gara in più) ha ottenuto più punti in casa rispetto all’Atalanta in Serie A da inizio 2026: 19 in sette partite, frutto di sei vittorie e un pareggio, con una media esatta di due gol segnati a match nel parziale (14 in totale).

Da inizio 2026 la Juventus non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato in trasferta, con tre vittorie (inclusa una nella gara esterna più recente, 1-0 vs Udinese), un pareggio e due sconfitte; sotto la guida di Luciano Spalletti, solo tra dicembre e gennaio scorsi i bianconeri hanno vinto due match fuori casa di fila in Serie A (serie di tre).

Probabili Formazioni Atalanta-Juventus

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, Yildiz, Boga; David. All. Spalletti.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Atalanta-Juventus?

Atalanta-Juventus, sabato 11 aprile, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Atalanta-Juventus

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Atalanta-Juventus

La Juventus ha registrato 116 azioni composte da almeno 10 passaggi di fila terminate con un tiro o un tocco in area avversaria, meno solo dell’Inter (133) in questo torneo – l’Atalanta conta 91 dinamiche di gioco di questo tipo e occupa il quinto posto in questa graduatoria, dietro anche a Milan (100) e Como (97).

PRONOSTICO: OVER 8.5 TIRI IN PORTA @1.85

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori di Atalanta-Juventus

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-0, 1-3.

Kenan Yildiz, autore di 19 gol e 10 assist in Serie A, potrebbe diventare il terzo giocatore a prendere parte ad almeno 30 reti prima di compiere 21 anni da quando il torneo è tornato a 20 squadre (dal 2004/05), dopo Alexandre Pato (46) e Domenico Berardi (47) – a quota 29 anche Mario Balotelli.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.