Pronostico Como-Inter: analisi, guida tv e scommesse sul big match della 32° giornata di Serie A del 12-04-2026

Pronostici Serie A
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9 Aprile 2026

Un pò a sorpresa il big match della 32° giornata di Serie A è quello tra Como e Inter, ovvero l’attuale 4° nella classifica del campionato di calcio italiano, contro la capolista Inter che arriva dal 5-2 con cui ha spazzato via la Roma lo scorso turno. Pronostico Como-Inter 12 aprile 2026.

Pronostico Como-Inter 12 aprile 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Como-Inter match valido per la 32° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Inter ha vinto ciascuna delle ultime 10 partite contro il Como in Serie A con un punteggio complessivo di 24-2. L’Inter ha tenuto la porta inviolata in ciascuno degli ultimi sei match di Serie A contro il Como (18-0 nel parziale). L’ultima vittoria registrata dal Como in Serie A contro l’Inter è arrivata al Sinigaglia: 1-0 il 15 dicembre 1985, firmato da Stefano Borgonovo. 

Il Como arriva da tre vittorie consecutive in casa in Serie A (10 gol realizzati nel parziale). Si sfidano in questo match le due migliori squadre per gol realizzati dalla distanza in questa Serie A: Como e Inter sono entrambe a quota 10 reti da fuori area, grazie anche alle cinque reti da fuori segnate sia da Nico Paz che da Hakan Çalhanoglu, primatisti a pari merito in questa statistica nei maggiori cinque tornei europei 25/26.

L’Inter è la formazione che ha segnato più gol di testa nei maggiori cinque campionati europei 25/26 (16): i nerazzurri hanno già eguagliato ora il bottino di gol di testa registrato in tutto lo scorso campionato e non fanno meglio in una singola stagione di A dal 2021/22 (19 in quel caso).

Pronostico Como-Inter 12 aprile 2026

Pronostico Como-Inter 12 aprile 2026

Probabili Formazioni Como-Inter

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Como-Inter?

Como-Inter, domenica 12 aprile, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Como-Inter

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Como-Inter
11/04/2026
21.00
Bookmaker1X2
2.053.253.75
2.003.304.00
2.053.203.75
2.053.253.75
2.053.153.85

Le nostre scommesse su Como-Inter

Il bilancio di Cesc Fabregas da allenatore contro l’Inter in Serie A è molto negativo: tre sconfitte su tre (e unica squadra contro cui non ha mai guadagnato punti) e soprattutto zero gol segnati (unica formazione contro cui il suo Como non ha mai segnato nella competizione). Prendiamo l’Inter con quota quasi alla pari che vale un raddoppio, pur giocando l’asian handicap che ci darà un mezzo rimborso sull’investimento della puntata se l’Inter pareggerà.

PRONOSTICO: INTER (0, -0.5 AH) @1.95

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori di Como-Inter

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-2, 0-2, 1-3.

Con Lautaro Martínez in campo in questo campionato, l’Inter viaggia a 2.5 punti di media a match, con l’81% di vittorie e 2.5 gol fatti di media a partita; senza di lui i dati si abbassano a 1.6 punti di media, 40% di vittorie e 1.2 gol a gara; l’attaccante argentino è giunto a quota 131 gol in Serie A ed è solo a due reti di distanza da Stefano Nyers (133), terzo miglior marcatore dell’Inter nel massimo campionato, davanti a loro solo Giuseppe Meazza (197) e Benito Lorenzi (138).

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