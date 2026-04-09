La 32° giornata di Serie A si concluderà col posticipo di lunedì sera allo Stadio Franchi con i viola che sono in ripresa e cercano un altro successo per allontanarsi dalla zona rossa, ma attenzione alla Lazio in striscia positiva con 3 vittorie seguite dal pareggio nell’ultimo turno del campionato di calcio italiano. Pronostico Fiorentina-Lazio 13 aprile 2026.

Pronostico Fiorentina-Lazio 13 aprile 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Fiorentina-Lazio match valido per la 32° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Fiorentina è la squadra contro cui la Lazio ha sia vinto il maggior numero di partite nella sua storia in Serie A – 59 su 153 sfide totali, completano il quadro 44 pareggi e 50 successi viola – sia segnato più reti (213). Nelle ultime quattro sfide in Serie A tra Fiorentina e Lazio, ben tre vittorie viola e il pareggio 2-2 nel match d’andata di questo campionato.

Da inizio febbraio la Fiorentina ha cambiato marcia in Serie A: quattro vittorie in otto giornate (ne aveva collezionate appena tre nelle precedenti 23 partite di questo torneo) e una media punti di 1.88, contro quella di 0.74 registrata nella precedente parte di questo campionato. Decisamente migliorata anche la fase difensiva della Fiorentina, con tre clean sheet collezionati nelle ultime sei giornate di campionato: i viola avevano chiuso con la porta inviolata appena uno dei precedenti 20 match nella competizione.

La Lazio ha vinto l’ultima trasferta in Serie A a Bologna e in questo campionato non è ancora riuscita a ottenere due successi di fila fuori casa. La media punti della Lazio di Maurizio Sarri in questo campionato è di appena 1.42 punti a match, il secondo peggior risultato del tecnico toscano in termini di media punti in un singolo torneo di Serie A dopo il 2014/15 alla guida dell’Empoli (1.11 in quel caso, in quella che era la sua prima stagione alla guida di un club di massima serie).

Probabili Formazioni Fiorentina-Lazio

FIORENTINA (4-3-3): De Gea, Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Brescianini, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Parisi. All. Vanoli.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Fiorentina-Lazio?

Fiorentina-Lazio, lunedì 13 aprile, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Fiorentina-Lazio

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Fiorentina-Lazio

La Fiorentina ha vinto – entrambe col punteggio di 2-1 – le ultime due sfide casalinghe contro la Lazio in Serie A e non ottiene tre successi interni di fila contro i biancocelesti nella competizione dal periodo tra il dicembre 2006 e il febbraio 2009, quando in panchina c’era Cesare Prandelli. Giochiamo sul successo interno dei viola, ma con rimborso pieno in caso di pareggio.

PRONOSTICO: FIORENTINA (+0 AH) @1.60

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori di Fiorentina-Lazio

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 2-4.

La Lazio è la squadra contro cui Robin Gosens – a segno nel 2-2 dell’Olimpico all’andata – ha preso parte a più reti in Serie A: sette, grazie a quattro gol e tre assist; l’esterno tedesco ha partecipato attivamente ad appena tre gol in 20 match di questo campionato (due reti e un assist), mentre nella scorsa stagione in viola aveva chiuso con cinque gol e cinque assist in 32 gare giocate.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.