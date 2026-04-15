Pronostici Serie A: tutte le quote aggiornate sul campionato. Inter blinda lo scudetto. Malen per la rimonta incredibile per il capocannoniere

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15 Aprile 2026

Siamo alle fasi finali del campionato di calcio italiano di Serie A, andiamo a vedere gli aggiornamenti delle quote antepost, con lo scudetto ormai in mano all’Inter. Cambiano le gerarchie per la top-4 che vale la Champions, con la Juve di nuovo avanti al Como. Malen per la storia, gioca per il titolo di capocannoniere nonostante sia arrivato in Italia solo a gennaio. Infine la lotta per la salvezza e anche le quote delle favorite per la promozione dalla Serie B. Aggiornamento Serie A.

Aggiornamento Serie A: Inter, le mani sullo scudetto

Le doppiette di Thuram e Dumfries contro il Como al Sinigaglia arrivano come una sentenza: lo scudetto è dell’Inter. Non lo dice solo la classifica di Serie A (nove punti di vantaggio sul Napoli con ancora sei partite da giocare), ma anche gli esperti delle quote di William Hill e Planetwin365, che fissano @1,01 il ventunesimo tricolore per i nerazzurri. 

Un vero e proprio trionfo per gli uomini di Cristian Chivu, che hanno costruito un divario ormai incolmabile per tutti gli avversari, a partire dal Napoli, che è stato fermato sull’1-1 dal Parma e vede schizzare tra 18,00 e 25,00 quello che ormai è un miraggio. Tagliato completamente fuori il Milan, lontano dodici punti e proposto a 75,00 dopo il clamoroso tracollo di San Siro contro l’Udinese.

Capocannoniere: Malen sogna la rimonta incredibile

Appena tre mesi fa Donyell Malen era ancora un giocatore dell’Aston Villa /4 gol in 21 partite) ed era il sogno di mercato di diversi club della Serie A, ora può entrare nella storia della Serie A. L’olandese ha già messo a segno dieci gol in sole 12 presenze con la maglia della Roma. Un bottino, con sei giornate ancora da disputare, che gli permette di sognare addirittura il titolo di capocannoniere della Serie A, ora distante sei gol. L’olandese re dei bomber si gioca a 9,00 su Snai, secondo in quota soltanto a Lautaro Martinez (in pole a 1,16 su Sisal) , leader a quota 16 marcature ma ai box per un infortunio muscolare che dovrebbe tenerlo fuori per alcune settimane.

Mai nessun giocatore arrivato in Italia a gennaio è poi riuscito a laurearsi capocannoniere della Serie A. Con la tripletta contro il Lecce, Malen ha eguagliato a quota 10 il numero massimo di gol segnati da un nuovo acquisto di gennaio, primato condiviso con una leggenda del calcio italiano come Zlatan Ibrahimovic.

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Top 4 Champions: cambiano le gerarchie, Juve di nuovo avanti sul Como

Cambia tutto ancora una volta nella lotta Champions. La rete di Jeremie Boga permette alla Juventus di vincere in casa dell’Atalanta e sorpassare, al quarto posto, il Como, uscito sconfitto nel 3-4 interno contro l’Inter. È sorpasso anche nelle quote dei bookmaker dove la top-4 bianconera paga 1,50 su Goldbet e Betflag, contro l’1,90 della settimana scorsa, mentre i lombardi (ora a -2 in classifica) salgono da 1,80 a 2,50. 

Prova a rientrare in corsa anche la Roma, i giallorossi avanzano da 10,00 a 7,00 in lavagna, ma restano a -3 dalla squadra di Luciano Spalletti e a -2 dagli uomini di Cesc Fabregas. Se il Milan ha ancora in tasca il biglietto per la Champions (1,05) nonostante il pesantissimo 0-3 di San Siro contro l’Udinese, sembra ormai fuori dai giochi l’Atalanta, passata da 25,00 a 50,00 volte la posta.

Retrocessione: duello Cremonese e Lecce

I successi casalinghi di Cagliari, Fiorentina e Genoa scuotono la zona bassa della classifica. Tre vittorie fondamentali che permettono a sardi, viola e rossoblù di allontanarsi dalle zone calde, lasciando aperta a solo due squadre la lotta per non retrocedere, Cremonese e Lecce, attualmente appaiate al terzultimo posto con 27 punti. Secondo i bookmaker di Goldbet, sarà una delle due squadre a seguire le già condannate Verona e Pisa. Al momento, gli esperti vedono leggermente più a rischio la Cremonese, data in Serie B a 1,80, contro i giallorossi fissati a 1,90.

Con le due squadre attaccate a soli sei turni dal termine, si fa strada un’ipotesi suggestiva: la possibilità di un nuovo spareggio salvezza in campo neutro, come accaduto nel giugno 2023 tra Verona e Spezia. Gli esperti di Snai quotano infatti un’eventuale sfida diretta a quota 4,50.

Quote Antepost Serie A 3 settembre 2025

Promozione Serie B: Venezia senza rivali

Ha più di un piede in Serie A, il Venezia di Stroppa. Parola di bookie. Il pareggio in inferiorità numerica sul campo dell’Entella, il decimo risultato utile consecutivo, ha confermato la forza di una squadra che a quattro giornate dalla fine è in testa alla Serie B con tre punti di vantaggio sul tandem formato da Frosinone e Monza. La promozione dei veneti ha una quota rasoterra, dato che si gioca a 1,03 su William Hill. Il Venezia è considerato favorito proprio per la vittoria del campionato cadetto, dato che l’ipotesi che chiuda la stagione al primo posto paga 1,35 volte la posta puntata su Betflag. Anche la formazione di Alvini e quella di Bianco hanno ottime chance di giocare la prossima stagione in Serie A e si contendono la seconda promozione diretta: il salto di categoria per entrambe è fissato a 1,40. 

Più indietro il Palermo di Inzaghi e del bomber Pohjanpalo, reduce dal pareggio in rimonta proprio allo Stirpe contro il Frosinone e proposto in Serie A a 2,10. Il Catanzaro di Aquilani ormai può conquistare la promozione attraverso l’insidiosa appendice dei playoff: la sua presenza nel massimo campionato nella prossima stagione è in lavagna a 10,00, come quella di un Modena che ha un po’ frenato viste le tre sconfitte nelle ultime sette partite. Ancora più attardate la Juve Stabia e il Cesena di Ashley Cole: per loro il salto di categoria vale nell’ordine 20 e 35 volte la posta puntata.

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