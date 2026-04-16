Pronostico Sassuolo-Como: analisi e scommesse sull’anticipo della 33° giornata di Serie A del 17-04-2026

Pronostico Sassuolo-Como 17 aprile 2026
Pronostici Serie A
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16 Aprile 2026

La 33° giornata di Serie A si apre venerdì alle ore 18:30 dal Mapei Stadium con i neroverdi padroni di casa del Sassuolo che ospitano il Como di Fabregas che cerca di rimettersi subito in carreggiata dopo la sconfitta con l’Inter, per una squadra sorprendente che rimane in piena corsa per la top-4 che vale la Champions. Pronostico Sassuolo-Como 17 aprile 2026.

Pronostico Sassuolo-Como 17 aprile 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Sassuolo-Como match valido per la 33° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’unico precedente tra Sassuolo e Como in Serie A è la gara di andata, terminata 2-0 per il Como, con reti di Tasos Douvikas e Alberto Moreno. 

Il Sassuolo ha perso tre delle ultime cinque partite di Serie A (1V 1N), dopo averne vinte cinque delle precedenti sei (1P). Il Sassuolo ha vinto quattro delle ultime sei partite casalinghe di Serie A (2P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 15 gare interne nel massimo campionato (4V, 4N, 7P).

Il Como ha perso l’ultima partita di Serie A, contro l’Inter, dopo che nelle precedenti sette aveva collezionato cinque successi e due pareggi; i lariani hanno perso due gare di fila solo una volta in questo campionato. Il Como è rimasto imbattuto nelle ultime sette trasferte in Serie A (5V 2N) subendo soltanto due gol nel parziale.

Pronostico Sassuolo-Como 17 aprile 2026

Pronostico Sassuolo-Como 17 aprile 2026

Probabili Formazioni Sassuolo-Como

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Coulibaly; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

Guida TV Calcio: dove vedere Sassuolo-Como?

Sassuolo-Como, venerdì 17 aprile, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:00.

Migliori quote per Sassuolo-Como

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Sassuolo-Como
17/04/2026
21.00
Bookmaker1X2
5.004.001.65
5.004.001.67
4.804.001.67
5.004.001.65
4.504.101.65

Le nostre scommesse su Sassuolo-Como

Entrambe le squadre sono andate a segno nelle ultime tre gare di campionato dei neroverdi. Il Como ha segnato otto gol in seguito a un recupero offensivo in questa Serie A, più di qualsiasi altra squadra e il doppio rispetto al Sassuolo che, con quattro reti, si trova in quarta posizione a pari merito con il Parma.

PRONOSTICO: GOL SI @1.77

Risultato Finale e Scommesse Marcatori per Sassuolo-Como

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-1, 0-3.

Con 17 gol e 14 assist nelle ultime due stagioni di Serie A, Nico Paz ha superato 30 coinvolgimenti in gol all’età di 21 anni. Tra i giocatori dei maggiori cinque campionati europei con più di 30 partecipazioni al gol nello stesso periodo, solo Lamine Yamal (2007) è nato dopo il fantasista del Como (2004).

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