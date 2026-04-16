Pronostico Napoli-Lazio: analisi, probabili formazioni, quote e scommesse 33° giornata Serie A del 18 aprile 2026

Pronostico Napoli-Lazio 18 aprile 2026
Pronostici Serie A
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16 Aprile 2026

Una delle sfide più interessanti della 33° giornata di Serie A si gioca sabato, alle ore 18:00 allo Stadio Maradona col Napoli che ospita la Lazio dell’ex Sarri in una sfida importante la formazione di Antonio Conte in corsa ai piani alti. Pronostico Napoli-Lazio 18 aprile 2026.

Pronostico Napoli-Lazio 18 aprile 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Napoli-Lazio match valido per la 33° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Napoli ha vinto 55 delle 139 partite di Serie A contro la Lazio (43N, 41P) e solamente contro la Fiorentina (56) ha ottenuto più successi nella competizione. Tuttavia, i partenopei hanno ottenuto un solo successo nelle ultime sei sfide contro i biancocelesti in campionato (2N, 3P). La Lazio ha vinto tutte le ultime tre trasferte contro il Napoli in Serie A, tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 20 gare esterne contro i partenopei (5N, 12P).

Il Napoli ha conquistato 16 punti sui 18 disponibili nelle ultime sei partite di Serie A, più di qualsiasi altra squadra nel massimo campionato in questo periodo (seguito dalla Juventus con 14 punti). Il Napoli non perde in casa in Serie A dall’8 dicembre 2024, proprio contro la Lazio: da allora ha collezionato 19 vittorie e sette pareggi in 26 incontri interni.

Dopo una serie di tre vittorie e un pareggio, la Lazio ha perso l’ultima partita di campionato; i biancocelesti non subiscono due sconfitte consecutive in Serie A dallo scorso settembre, contro Sassuolo e Roma in quel caso.

Pronostico Napoli-Lazio 18 aprile 2026

Pronostico Napoli-Lazio 18 aprile 2026

Probabili Formazioni Napoli-Lazio

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri

Guida TV Calcio: dove vedere Napoli-Lazio?

Napoli-Lazio, sabato 18 aprile, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Napoli-Lazio

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Napoli-Lazio
17/04/2026
21.00
Bookmaker1X2
1.553.607.00
1.553.606.25
1.573.756.60
1.553.607.00
1.583.756.25

Le nostre scommesse su Napoli-Lazio

La Lazio non ha realizzato gol in 10 delle 16 trasferte disputate in questo campionato; solo in cinque stagioni di Serie A i biancocelesti hanno mancato l’appuntamento con la rete in più gare fuori casa: 1984/85 (13), 1964/65 (12), 2012/13 (11), 1988/89 (11) e 1959/60 (11). Napoli e Lazio sono le due squadre con la minor velocità di verticalizzazione (metri percorsi in avanti al secondo in sequenze su azione) in questo campionato di Serie A, con rispettivamente 1.58 e 1.61 metri al secondo.

PRONOSTICO: LAZIO GOL NO @2.00

Risultato Finale e Scommesse Marcatori per Napoli-Lazio

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-0, 3-0.

Scott McTominay ha segnato tre gol nelle sue ultime cinque partite di Serie A, ma tutti in trasferta. Il centrocampista del Napoli non segna in casa in campionato dallo scorso 7 gennaio contro l’Hellas Verona, ed è rimasto a secco di reti per cinque gare interne di fila; solo tra ottobre 2024 e gennaio 2025 (sette partite casalinghe) ha avuto un digiuno più lungo nel torneo.

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