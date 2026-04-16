Pronostico Juventus-Bologna: analisi, statistiche, formazioni, guida tv e quote per la 33° giornata di Serie A del 19-04-2026

Pronostico Juventus-Bologna 19 aprile 2026
Pronostici Serie A
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16 Aprile 2026

A Torino per la 33° giornata di Serie A arriva il Bologna che domenica sera alle ore 20:45 darà il via ad una sfida interessante contro la Juventus, tra due formazioni entrambe impegnate nella corsa europea, con gli emiliani che rimangono lontani anche se sono tornati a vincere con 2 successi mentre la Juve è tornata in top-4 per la Champions. Pronostico Juventus-Bologna 19 aprile 2026.

Pronostico Juventus-Bologna 19 aprile 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Juventus-Bologna match valido per la 33° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Bologna non vince in Serie A contro la Juventus dal 26 febbraio 2011, da allora ha registrato nove pareggi e 18 sconfitte contro i bianconeri. La Juventus è imbattuta nelle ultime 13 gare casalinghe contro il Bologna in Serie A (9V, 4N), ma ha pareggiato in tre delle ultime quattro all’Allianz contro gli emiliani, incluse le due più recenti.

Nelle ultime sei giornate di campionato, la Juventus è imbattuta e ha raccolto 14 punti (4V, 2N): nel periodo solo il Napoli ha fatto meglio (16) in Serie A dei bianconeri, che in questa striscia hanno collezionato anche quattro clean sheets. Luciano Spalletti sta viaggiando a una media punti di 1.96 con la Juventus, ben più alta del suo predecessore Igor Tudor (1.50) in questa Serie A; in particolare, da quando il tecnico toscano siede sulla panchina bianconera, soltanto l’Inter (57 punti) ha conquistato più punti dei piemontesi (45 in 23 giornate, come Milan e Napoli). Da quando Luciano Spalletti siede sulla panchina della Juventus, i bianconeri sono primi in Serie A in vari dati riguardanti il pressing: recuperi offensivi (189), tiri in seguito a un recupero offensivo (39) e possessi recuperati nell’ultimo terzo di campo (113).

Il Bologna di Vincenzo Italiano arriva da quattro vittorie in trasferta di fila in campionato e ha sempre trovato almeno un gol nelle ultime 14 gare fuori casa nella competizione. La Juventus è la squadra contro cui Vincenzo Italiano vanta la peggior percentuale di vittorie da allenatore in Serie A (9.1%, un solo successo in 11 sfide) e anche la peggior media punti a partita (appena 0.55, considerando anche le sette sconfitte e i tre pareggi).

Pronostico Juventus-Bologna 19 aprile 2026

Pronostico Juventus-Bologna 19 aprile 2026

Probabili Formazioni Juventus-Bologna

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Boga; Yildiz. All. Spalletti

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro, Sohm; Orsolini, Castro, Cambiaghi. All. Italiano

Guida TV Calcio: dove vedere Juventus-Bologna?

Juventus-Bologna, domenica 19 aprile, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Juventus-Bologna

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Juventus-Bologna
17/04/2026
21.00
Bookmaker1X2
1.474.256.50
1.454.507.00
1.474.406.60
1.454.256.50
1.474.356.35

Le nostre scommesse su Juventus-Bologna

Il Bologna non subisce gol nel primo tempo in Serie A dal 3 febbraio contro il Milan; in generale è una delle due squadre di questo campionato, assieme alla Roma, ad avere incassato in percentuale meno gol nelle prime frazioni (appena 12 su 37, il 32%).

PRONOSTICO: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.10

Risultato Finale e Scommesse Marcatori per Juventus-Bologna

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 2-2, 1-0.

Jérémie Boga, autore di quattro gol nelle ultime sei presenze in Serie A, ha partecipato attivamente a quattro reti contro il Bologna nel massimo campionato (due gol e due assist), e in carriera nella competizione ha fatto meglio soltanto contro il Verona (sei gol, grazie a tre reti e tre assist).

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