Il lunch match dell’ora di pranzo di questa domenica, valido per la 34° giornata di Serie A, si gioca allo Stadio Franchi con i viola della Fiorentina che ospitano un Sassuolo forma che di recente ha messo ko anche il Como. E’ su questa partita che concentriamo i nostri sforzi come selezione della FREE PICK di questo turno del campionato di calcio italiano. Pronostico Fiorentina-Sassuolo 26 aprile 2026.

Pronostico Fiorentina-Sassuolo 26 aprile 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Fiorentina-Sassuolo match valido per la 34° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La domenica si apre alle 12:30 con Fiorentina-Sassuolo. I viola, a quota 36 punti, affrontano i neroverdi decimi a 45 punti. In Serie A il bilancio è all’insegna del grande equilibrio: su 23 sfide, 9 successi per la Fiorentina, 8 per il Sassuolo e 6 pareggi (40 gol a 34 per i toscani).

Al Franchi i padroni di casa della Fiorentina si sono imposti 5 volte su 11 incroci (3 pareggi e 3 vittorie emiliane). Storicamente, la Fiorentina è una delle squadre che segna più gol di testa (8 nella stagione regolare in corso) ed è tra quelle che ne concede meno in questo fondamentale.

Probabili Formazioni Fiorentina-Sassuolo

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Rugani, Ranieri, Balbo; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; I. Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Fiorentina-Sassuolo?

Fiorentina e Sassuolo si affronteranno allo Stadio Artemio Franchi domenica 26 aprile 2026 alle ore 12:30, per il lunch match della 34ª giornata di Serie A. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Migliori quote per Fiorentina-Sassuolo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Fiorentina-Sassuolo

L’ultimo precedente a Firenze (aprile 2024) si è concluso con una netta vittoria della Fiorentina per 5-1. Il Gol/Gol si è verificato nel 74% dei confronti diretti.

PRONOSTICO: GOL SI @1.70 (FREE PICK)

Risultato Finale e Scommesse Marcatori per Fiorentina-Sassuolo

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 3-1, 1-2.

Domenico Berardi è il miglior marcatore nella storia di questa sfida con 8 reti realizzate contro la Fiorentina.

Risultati FREE PICK Serie A 2025-2026

Le giocate selezionate per ogni turno del campionato di calcio italiano continuano ad andare alla grande da quando abbiamo istituito questa selezione di FREE PICK dove ci portiamo sul 8-4.

Udinese-Fiorentina: OVER 2.5 @2.05✅

Como-Atalanta: UNDER 2.5 @1.93✅

Verona-Pisa: 2°TEMPO CON PIU GOL @2.20❌

Udinese-Sassuolo: OVER 2.25 @1.98✅

Lecce-Inter: LECCE GOL NO @1.72✅

Genoa-Roma: 2 @1.91❌

Sassuolo-Bologna: GOL SI @1.76❌

Cremonese-Fiorentina: UNDER 2.5 @1.90❌

Milan-Torino: OVER 2.5 @1.80✅

Juventus-Genoa: GENOA GOL NO @1.80✅

Roma-Pisa: PISA GOL NO @1.80✅

Roma-Atalanta: GOL SI @1.76✅

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.