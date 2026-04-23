Pronostico Fiorentina-Sassuolo: analisi e scommesse sul lunch match della 34° giornata di Serie A, domenica 26 aprile 2026

Pronostici Serie A
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23 Aprile 2026

Il lunch match dell’ora di pranzo di questa domenica, valido per la 34° giornata di Serie A, si gioca allo Stadio Franchi con i viola della Fiorentina che ospitano un Sassuolo forma che di recente ha messo ko anche il Como. E’ su questa partita che concentriamo i nostri sforzi come selezione della FREE PICK di questo turno del campionato di calcio italiano. Pronostico Fiorentina-Sassuolo 26 aprile 2026.

Pronostico Fiorentina-Sassuolo 26 aprile 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Fiorentina-Sassuolo match valido per la 34° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La domenica si apre alle 12:30 con Fiorentina-Sassuolo. I viola, a quota 36 punti, affrontano i neroverdi decimi a 45 punti. In Serie A il bilancio è all’insegna del grande equilibrio: su 23 sfide, 9 successi per la Fiorentina, 8 per il Sassuolo e 6 pareggi (40 gol a 34 per i toscani). 

Al Franchi i padroni di casa della Fiorentina si sono imposti 5 volte su 11 incroci (3 pareggi e 3 vittorie emiliane). Storicamente, la Fiorentina è una delle squadre che segna più gol di testa (8 nella stagione regolare in corso) ed è tra quelle che ne concede meno in questo fondamentale.

Probabili Formazioni Fiorentina-Sassuolo

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Rugani, Ranieri, Balbo; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; I. Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

Pronostico Fiorentina-Sassuolo 26 aprile 2026

Pronostico Fiorentina-Sassuolo 26 aprile 2026

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Fiorentina-Sassuolo?

Fiorentina e Sassuolo si affronteranno allo Stadio Artemio Franchi domenica 26 aprile 2026 alle ore 12:30, per il lunch match della 34ª giornata di Serie A. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. 

Migliori quote per Fiorentina-Sassuolo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Fiorentina-Sassuolo
26/04/2026
21.00
Bookmaker1X2
1.953.503.75
1.903.503.75
1.953.354.00
1.953.503.75
1.953.254.15

Le nostre scommesse su Fiorentina-Sassuolo

L’ultimo precedente a Firenze (aprile 2024) si è concluso con una netta vittoria della Fiorentina per 5-1. Il Gol/Gol si è verificato nel 74% dei confronti diretti.

PRONOSTICO: GOL SI @1.70 (FREE PICK)

Risultato Finale e Scommesse Marcatori per Fiorentina-Sassuolo

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 3-1, 1-2.

Domenico Berardi è il miglior marcatore nella storia di questa sfida con 8 reti realizzate contro la Fiorentina.

Risultati FREE PICK Serie A 2025-2026

Le giocate selezionate per ogni turno del campionato di calcio italiano continuano ad andare alla grande da quando abbiamo istituito questa selezione di FREE PICK dove ci portiamo sul 8-4.

Udinese-Fiorentina: OVER 2.5 @2.05✅

Como-Atalanta: UNDER 2.5 @1.93✅

Verona-Pisa: 2°TEMPO CON PIU GOL @2.20❌

Udinese-Sassuolo: OVER 2.25 @1.98✅

Lecce-Inter: LECCE GOL NO @1.72✅

Genoa-Roma: 2 @1.91❌

Sassuolo-Bologna: GOL SI @1.76❌

Cremonese-Fiorentina: UNDER 2.5 @1.90❌

Milan-Torino: OVER 2.5 @1.80✅

Juventus-Genoa: GENOA GOL NO @1.80✅

Roma-Pisa: PISA GOL NO @1.80✅

Roma-Atalanta: GOL SI @1.76✅

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