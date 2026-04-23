Pronostico Torino-Inter: probabili formazioni, quote e scommesse gratis sulla 34° giornata Serie A del 26-04-2026

Pronostico Torino-Inter 26 aprile 2026
Pronostici Serie A
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23 Aprile 2026

Domenica pomeriggio, alle ore 18:00 arriva la capolista, l’Inter di Chivu che ha ormai le mani sullo scudetto mentre i granata sono abbastanza tranquilli a metà classifica in vista di questa 34° giornata di Serie A. Pronostico Torino-Inter 26 aprile 2026.

Pronostico Torino-Inter 26 aprile 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Torino-Inter match valido per la 34° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Alle 18:00 l’Inter (78 punti) fa visita al Torino (40 punti) potendo forse assaporare già il profumo dello scudetto. Un incrocio che ha fatto la storia del calcio italiano con ben 195 capitoli: 85 vittorie nerazzurre, 55 successi granata e 55 pareggi (282 gol a 214 per il Biscione). I recentissimi precedenti sono a dir poco traumatici per il Toro: all’andata l’Inter ha travolto i piemontesi a San Siro con un devastante 5-0 e si è imposta anche nei quarti di Coppa Italia lo scorso febbraio per 2-1 a San Siro. L’Inter ha mantenuto la porta inviolata nei primi 15 minuti di gioco nella maggior parte delle trasferte stagionali

Negli ultimi 20 incroci a Torino nell’era dei tre punti, i granata hanno subito 14 sconfitte. L’ultima sfida al Grande Torino (maggio 2025) si è conclusa 0-2 per i nerazzurri. Secondo i modelli statistici, l’Inter ha il 66% di chance di successo, mentre il Torino si ferma al 14% (il pareggio è stimato al 20%). La squadra di D’Aversa è solida, ma fatica contro le “big” che palleggiano bene. La dipendenza dalle invenzioni di Vlasic e dai gol di Simeone/Adams è alta. In casa, il Toro proverà a chiudersi, ma la difesa nerazzurra concede pochissimo.

Probabili Formazioni Torino-Inter

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Casadei, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. All. D’Aversa.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. All. Chivu.

Pronostico Torino-Inter 26 aprile 2026

Pronostico Torino-Inter 26 aprile 2026

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Torino-Inter?

Torino e Inter si sfideranno allo Stadio Olimpico Grande Torino domenica 26 aprile 2026 alle ore 18:00, match clou del pomeriggio della 34ª giornata di Serie A. La partita sarà trasmessa su DAZN ma anche su Sky Sport ai canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) e in streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Torino-Inter

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Torino-Inter
26/04/2026
21.00
Bookmaker1X2
7.504.501.42
7.004.301.42
7.404.701.42
7.504.501.42
7.254.751.40

Le nostre scommesse su Torino-Inter

I nerazzurri arrivano da una striscia di vittorie schiacciante (incluso il 5-0 dell’andata). Anche senza Lautaro dal 1′, la profondità della rosa garantisce una superiorità per l’Inter. La quota in singola regala poco, ma possiamo giocare la vittoria ospite in doppia o in qualche multipla.

PRONOSTICO: VITTORIA INTER @1.42

Risultato Finale e Scommesse Marcatori per Torino-Inter

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-2, 1-1.

Federico Di Marco si conferma il miglior difensore per assist del campionato con 14 passaggi vincenti.

Risultati FREE PICK Serie A 2025-2026

Le giocate selezionate per ogni turno del campionato di calcio italiano continuano ad andare alla grande da quando abbiamo istituito questa selezione di FREE PICK dove ci portiamo sul 8-4.

Udinese-Fiorentina: OVER 2.5 @2.05✅

Como-Atalanta: UNDER 2.5 @1.93✅

Verona-Pisa: 2°TEMPO CON PIU GOL @2.20❌

Udinese-Sassuolo: OVER 2.25 @1.98✅

Lecce-Inter: LECCE GOL NO @1.72✅

Genoa-Roma: 2 @1.91❌

Sassuolo-Bologna: GOL SI @1.76❌

Cremonese-Fiorentina: UNDER 2.5 @1.90❌

Milan-Torino: OVER 2.5 @1.80✅

Juventus-Genoa: GENOA GOL NO @1.80✅

Roma-Pisa: PISA GOL NO @1.80✅

Roma-Atalanta: GOL SI @1.76✅

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