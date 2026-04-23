La 34° giornata di Serie A ha un doppio posticipo, e uno dei due, il più interessante, si gioca alle ore 18:00 di lunedì in Sardegna, con i padroni di casa del Cagliari a caccia di punti salvezza mentre la Dea deve ricucire nella corsa europea. Pronostico Cagliari-Atalanta 27 aprile 2026.
Pronostico Cagliari-Atalanta 26 aprile 2026: analisi e statistiche
Vediamo analisi, statistiche e quote su Cagliari-Atalanta match valido per la 34° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.
Il primo dei due posticipi di lunedì, quello più interessante, si gioca alle 18:30 con il Cagliari (33 punti) che riceve l’Atalanta (54 punti) in un match denso di significati per entrambe le classifiche. Aggiungendo il 2-1 ottenuto dalla Dea nella gara d’andata, il bilancio complessivo vede i bergamaschi comandare con 41 vittorie totali contro i 29 successi sardi, 16 i pareggi. I rossoblù, però, faranno di tutto per conquistare punti salvezza davanti al proprio pubblico e arginare un’Atalanta in piena corsa Champions. L’Atalanta di Palladino vanta il terzo miglior attacco del campionato, con una media di 1.8 gol a partita.
Il Cagliari ha la terza peggior difesa casalinga del torneo, avendo subito gol in 14 delle 16 gare giocate tra le mura amiche finora. Il Cagliari è la squadra che ha perso più punti (16) da situazioni di vantaggio in questa stagione, mentre l’Atalanta è tra le prime per punti recuperati (12) una volta andata sotto nel punteggio.
Probabili Formazioni Cagliari-Atalanta
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez; Palestra, Adopo, Gaetano, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. All. Pisacane
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. All. Palladino
Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Cagliari-Atalanta?
Cagliari e Atalanta chiuderanno la 34ª giornata di Serie A nel match in programma all’Unipol Domus lunedì 27 aprile 2026 alle ore 18:30. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN.
Migliori quote per Cagliari-Atalanta
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
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Cagliari-Atalanta
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26/04/2026
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|4.75
|3.75
|1.72
|5.00
|3.50
|1.70
|4.60
|3.80
|1.73
|4.75
|3.75
|1.73
|4.50
|3.85
|1.72
Le nostre scommesse su Cagliari-Atalanta
L’Atalanta ha vinto 5 delle ultime 6 trasferte giocate all’Unipol Domus in Serie A. I bergamaschi hanno mantenuto la porta inviolata in 4 delle ultime 7 sfide contro i rossoblù. Nelle ultime 18 sfide tra queste due squadre nel massimo campionato, il pareggio è uscito una sola volta (completano il bilancio 11 vittorie dell’Atalanta e 6 del Cagliari).
PRONOSTICO: VITTORIA ATALANTA @1.73
Risultato Finale e Scommesse Marcatori per Cagliari-Atalanta
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-3, 1-1, 0-2.
Charles De Ketelaere è l’uomo più in forma della Dea; ha preso parte a 5 gol (3 reti, 2 assist) nelle sue ultime 4 presenze contro squadre nella metà destra della classifica.
Risultati FREE PICK Serie A 2025-2026
Le giocate selezionate per ogni turno del campionato di calcio italiano continuano ad andare alla grande da quando abbiamo istituito questa selezione di FREE PICK dove ci portiamo sul 8-4.
Udinese-Fiorentina: OVER 2.5 @2.05✅
Como-Atalanta: UNDER 2.5 @1.93✅
Verona-Pisa: 2°TEMPO CON PIU GOL @2.20❌
Udinese-Sassuolo: OVER 2.25 @1.98✅
Lecce-Inter: LECCE GOL NO @1.72✅
Genoa-Roma: 2 @1.91❌
Sassuolo-Bologna: GOL SI @1.76❌
Cremonese-Fiorentina: UNDER 2.5 @1.90❌
Milan-Torino: OVER 2.5 @1.80✅
Juventus-Genoa: GENOA GOL NO @1.80✅
Roma-Pisa: PISA GOL NO @1.80✅
Roma-Atalanta: GOL SI @1.76✅
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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.