Pronostico Genoa-Milan: analisi, quote, probabili formazioni e scommesse Serie A, 37° giornata del 17-05-2026

Pronostico Genoa-Milan 17 maggio 2026
Pronostici Serie A
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15 Maggio 2026

La penultima giornata di Serie A, la 37° giornata, si gioca (quasi) tutta domenica 17 maggio e tra le prime partite in programma segnaliamo il lunch match della 12:30 da Marassi col Genoa che ospita un Milan che sta crollando in classifica. Pronostico Genoa-Milan 17 maggio 2026.

Pronostico Genoa-Milan 17 maggio 2026: analisi e statistiche 

Vediamo analisi, statistiche e quote su Genoa-Milan match valido per la 37° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Milan è rimasto imbattuto in 15 delle ultime 16 sfide di campionato contro il Genoa (10V, 5N); l’unico successo rossoblù nel periodo risale all’8 marzo 2020. Il Milan ha vinto ciascuna delle ultime tre sfide in casa del Genoa in Serie A. 

Il Genoa ha vinto cinque degli ultimi otto match di campionato (3P): tanti successi quanti quelli collezionati dal Grifone nelle precedenti 18 gare interne giocate nel torneo (5N, 8P). Il Genoa ha conquistato 25 punti nel girone di ritorno di questa Serie A: ben nove in più rispetto a tutti quelli ottenuti all’andata (16) – si tratta della seconda differenza positiva più ampia nel torneo in corso tra la prima e la seconda metà di stagione, dietro solo alla Fiorentina (+12).

Considerando solamente il girone di ritorno (25), il Milan ha conquistato 17 punti in meno rispetto al girone d’andata (42): record negativo nella Serie A in corso. Il Milan ha raccolto solo quattro punti nelle ultime sei partite di campionato (1V, 1N).

Pronostico Genoa-Milan 17 maggio 2026

Pronostico Genoa-Milan 17 maggio 2026

Probabili Formazioni Genoa-Milan

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Amorim, Ellertsson, Martin; Colombo, Vitinha. All. De Rossi

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. All. Allegri

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Genoa-Milan?

Genoa-Milan, lunedì 18 maggio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Genoa-Milan

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Genoa-Milan
17/05/2026
21.00
Bookmaker1X2
4.503.751.75
4.503.701.73
4.503.751.75
4.503.751.75
4.503.751.75

Le nostre scommesse su Genoa-Milan

Il Genoa non segna da tre match di fila in Serie A e l’ultima volta che ha registrato più partite consecutive senza andare a bersaglio nel torneo risale al periodo tra gennaio e febbraio 2022, quando in panchina si succedettero ben tre allenatori in quattro gare (Andriy Shevchenko, Abdoulay Konko e Alexander Blessin).

PRONOSTICO: GOL NO @1.91

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori Genoa-Milan

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-2, 0-3.

Christopher Nkunku ha segnato sei gol in questa Serie A con la maglia del Milan, tanti quanti ne aveva complessivamente realizzati nelle due precedenti stagioni di Premier League disputate con il Chelsea (tre sia nel 2023/24 che nel 2024/25). Solo Christian Pulisic (una rete ogni 194′) vanta una miglior media minuti/gol rispetto al francese (una ogni 202′) tra i giocatori rossoneri in questo campionato.

Risultati FREE PICK Serie A 2025-2026

Udinese-Fiorentina: OVER 2.5 @2.05✅

Como-Atalanta: UNDER 2.5 @1.93✅

Verona-Pisa: 2°TEMPO CON PIU GOL @2.20❌

Udinese-Sassuolo: OVER 2.25 @1.98✅

Lecce-Inter: LECCE GOL NO @1.72✅

Genoa-Roma: 2 @1.91❌

Sassuolo-Bologna: GOL SI @1.76❌

Cremonese-Fiorentina: UNDER 2.5 @1.90❌

Milan-Torino: OVER 2.5 @1.80✅

Juventus-Genoa: GENOA GOL NO @1.80✅

Roma-Pisa: PISA GOL NO @1.80✅

Roma-Atalanta: GOL SI @1.76✅

Fiorentina-Sassuolo: GOL SI @1.70❌

Napoli-Cremonese: 1 PRIMO TEMPO @1.80✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.88✅

Juventus-Milan: X PRIMO TEMPO @2.20✅

Sassuolo-Milan: GOL SI @1.70❌

Milan-Atalanta: UNDER 2.5 @2.00❌

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