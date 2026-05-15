37° giornata di Serie A, in campo domenica 17 maggio e alle ore 18:00 si gioca a Bergamo, con la Dea che ospita il Bologna in una sfida tra la 7° e l’8° in classifica nel campionato di calcio italiano. Pronostico Atalanta-Bologna 17 maggio 2026.

Pronostico Atalanta-Bologna 17 maggio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Atalanta-Bologna match valido per la 37° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Nelle ultime 10 stagioni di Serie A (dal 2016/17), l’Atalanta ha vinto 12 partite contro il Bologna (3N, 4P); contro nessuna squadra i bergamaschi hanno ottenuto più successi nel periodo – 12 anche contro Sassuolo e Genoa. L’Atalanta ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sei partite casalinghe di Serie A contro il Bologna.

L’Atalanta punta a raggiungere la doppia cifra di vittorie casalinghe in questa stagione di Serie A, superando le nove del 2024/25; in caso di successo contro il Bologna, i bergamaschi arriverebbero, infatti, a quota 10, registrando questo traguardo per la 16ª volta nella loro storia nel massimo campionato, la settima nelle ultime 10 stagioni.

Da metà febbraio, il Bologna ha vinto sette delle 12 partite disputate in Serie A (1N, 4P), conquistando 22 punti; solo Como (24) e Inter (27) hanno fatto meglio nel periodo – 22 anche la Juventus. Il Bologna ha vinto sei delle ultime otto trasferte di Serie A (2P); nel periodo, da metà gennaio in avanti, solo l’Inter ha conquistato più punti (20) in gare esterne rispetto agli emiliani (18) nel massimo campionato.

Probabili Formazioni Atalanta-Bologna

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; De Roon, Kolasinac, Ahanor; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Kristovic. All. Palladino

BOLOGNA (4-3-3): Pessina; Zortea, Helland, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Atalanta-Bologna?

Atalanta-Bologna, domenica 17 maggio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Atalanta-Bologna

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Atalanta-Bologna

L’Atalanta ha effettuato più attacchi diretti (71) di qualsiasi altra squadra in questa Serie A, trovando però la via del gol soltanto in una occasione; il Bologna, pur avendo prodotto 17 attacchi diretti in meno (54), ha realizzato tre reti da questa situazione di gioco.

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.67

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori Atalanta-Bologna

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 3-2, 1-3.

Riccardo Orsolini potrebbe raggiungere la doppia cifra di gol per la quarta stagione consecutiva in Serie A con il Bologna; solo sei giocatori hanno tagliato questo traguardo con il club rossoblù nel massimo campionato, ma soltanto Marco Di Vaio ci è riuscito nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

Risultati FREE PICK Serie A 2025-2026

Udinese-Fiorentina: OVER 2.5 @2.05✅

Como-Atalanta: UNDER 2.5 @1.93✅

Verona-Pisa: 2°TEMPO CON PIU GOL @2.20❌

Udinese-Sassuolo: OVER 2.25 @1.98✅

Lecce-Inter: LECCE GOL NO @1.72✅

Genoa-Roma: 2 @1.91❌

Sassuolo-Bologna: GOL SI @1.76❌

Cremonese-Fiorentina: UNDER 2.5 @1.90❌

Milan-Torino: OVER 2.5 @1.80✅

Juventus-Genoa: GENOA GOL NO @1.80✅

Roma-Pisa: PISA GOL NO @1.80✅

Roma-Atalanta: GOL SI @1.76✅

Fiorentina-Sassuolo: GOL SI @1.70❌

Napoli-Cremonese: 1 PRIMO TEMPO @1.80✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.88✅

Juventus-Milan: X PRIMO TEMPO @2.20✅

Sassuolo-Milan: GOL SI @1.70❌

Milan-Atalanta: UNDER 2.5 @2.00❌

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.