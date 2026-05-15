Pronostico Roma-Lazio: analisi, formazioni, guida tv e FREE PICK sul derby della Capitale alla 37° giornata Serie A del 17-05-2026

Pronostico Roma-Lazio 17 maggio 2026
Pronostici Serie A
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15 Maggio 2026

Dopo un lungo tira e molla e tante critiche, finalmente si è deciso quando si giocherà il derby della capitale valido per la 37° giornata di Serie A. A mezzogiorno di domenica andrà in scena la sfida tra giallorossi e biancocelesti che pesa più per la squadra di Gasperini, ma è sempre un derby che le squadre giocheranno con motivazione a mille. Pronostico Roma-Lazio 17 maggio 2026.

Pronostico Roma-Lazio 17 maggio 2026: analisi e statistiche 

Vediamo analisi, statistiche e quote su Roma-Lazio match valido per la 37° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Roma ha vinto tre delle ultime quattro partite (1N) contro la Lazio, considerando tutte le competizioni; in questo parziale, i giallorossi hanno subito soltanto un gol (nell’1-1 del 13 aprile 2025) tenendo la porta inviolata nelle altre tre occasioni. Gian Piero Gasperini ha vinto il suo primo derby di Roma per 1-0 all’andata.

La Roma ha vinto le ultime tre partite di Serie A, dopo avere collezionato lo stesso numero di successi nelle precedenti nove gare (3N, 3P). La Roma è imbattuta nelle ultime 11 gare casalinghe di Serie A (8V, 3N); nel periodo (dalla 15ª giornata).

La Lazio ha perso l’ultima gara di Serie A contro l’Inter e in questo campionato ha subito due sconfitte consecutive in una sola occasione: lo scorso settembre, contro Sassuolo e Roma.

Pronostico Roma-Lazio 17 maggio 2026

Pronostico Roma-Lazio 17 maggio 2026

Probabili Formazioni Roma-Lazio

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Basic, Rovella, Taylor; Cancellieri, Maldini, Pedro. All. Sarri

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Roma-Lazio?

Roma-Lazio, lunedì 18 maggio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Roma-Lazio

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Roma-Lazio
17/05/2026
21.00
Bookmaker1X2
1.554.256.00
1.534.005.75
1.554.205.80
1.554.256.00
1.554.155.50

Le nostre scommesse su Roma-Lazio

La Roma ha subito soltanto un gol nelle ultime cinque sfide casalinghe contro la Lazio, tenendo la porta inviolata in quattro occasioni (incluse le due più recenti). Nelle ultime 15 partite in casa i giallorossi hanno tenuto la porta inviolata in sette occasioni: più di qualsiasi altra squadra nel massimo campionato italiano. La Lazio non ha segnato in 16 partite di questo campionato.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.91

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori Roma-Lazio

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-0, 0-1.

Donyell Malen ha realizzato 13 gol in 16 partite di questa Serie A, di cui sei in casa e sette in trasferta; dal suo arrivo alla Roma, tra i giocatori dei cinque maggiori campionati europei con più di 10 gol, solo Harry Kane ha disputato meno incontri (13) del giallorosso.

Risultati FREE PICK Serie A 2025-2026

Udinese-Fiorentina: OVER 2.5 @2.05✅

Como-Atalanta: UNDER 2.5 @1.93✅

Verona-Pisa: 2°TEMPO CON PIU GOL @2.20❌

Udinese-Sassuolo: OVER 2.25 @1.98✅

Lecce-Inter: LECCE GOL NO @1.72✅

Genoa-Roma: 2 @1.91❌

Sassuolo-Bologna: GOL SI @1.76❌

Cremonese-Fiorentina: UNDER 2.5 @1.90❌

Milan-Torino: OVER 2.5 @1.80✅

Juventus-Genoa: GENOA GOL NO @1.80✅

Roma-Pisa: PISA GOL NO @1.80✅

Roma-Atalanta: GOL SI @1.76✅

Fiorentina-Sassuolo: GOL SI @1.70❌

Napoli-Cremonese: 1 PRIMO TEMPO @1.80✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.88✅

Juventus-Milan: X PRIMO TEMPO @2.20✅

Sassuolo-Milan: GOL SI @1.70❌

Milan-Atalanta: UNDER 2.5 @2.00❌

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