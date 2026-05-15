Una grande rivalità storica si riaccende domenica alle ore 12:30 a Torino, per la 37° giornata di Serie A, quando i bianconeri ospiteranno i viola in questa sfida che abbiamo analizzato nei dettagli con info e Pronostico Juventus-Fiorentina 17 maggio 2026.

Pronostico Juventus-Fiorentina 17 maggio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Juventus-Fiorentina match valido per la 37° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Juventus è la squadra che ha vinto più partite contro la Fiorentina nella storia della Serie A a girone unico: 82, almeno tre successi in più contro la Viola rispetto a qualsiasi altra formazione (55N, 36P). In aggiunta, nessun club ha segnato più gol contro i toscani rispetto ai bianconeri nel torneo: 275, al pari dell’Inter. Dopo aver perso tre partite di fila senza segnare contro la Juventus in Serie A, la Fiorentina è rimasta imbattuta nelle tre più recenti (1V, 2N), segnando esattamente due reti in media a gara (6-3 il punteggio complessivo nel parziale).

La Juventus non perde da 10 partite di fila in Serie A (6V, 4N) e potrebbe registrare più match di fila senza sconfitte in una singola edizione del torneo per la prima volta dalla serie di 21 registrata tra agosto 2024 e gennaio 2025, con Thiago Motta in panchina (8V, 13N).

Nel girone di ritorno della Serie A 2025/26, la Fiorentina ha conquistato 25 punti, ben 12 in più rispetto a tutti quelli collezionati nell’intero girone d’andata (13): si tratta del miglior incremento di punti tra la prima e la seconda metà di stagione tra le formazioni iscritte al torneo in corso.

Probabili Formazioni Juventus-Fiorentina

JUVENTUS (3-4–2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Parisi, Piccoli, Solomon. All. Vanoli

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Juventus-Fiorentina?

Juventus-Fiorentina, lunedì 18 maggio, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Juventus-Fiorentina

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Juventus-Fiorentina

La Juventus ha perso solo uno degli ultimi 17 match casalinghi contro la Fiorentina in Serie A (13V, 3N). Dopo i due 0-0 contro Sassuolo e Genoa e lo 0-4 contro la Roma, la Fiorentina potrebbe restare per quattro match di fila senza segnare in Serie A per la prima volta da novembre 2020. Dall’inizio della 28ª giornata di Serie A, la Juventus vanta la miglior difesa dei maggiori cinque campionati europei con soli due gol subiti, oltre ad essere prima per numero di clean sheet registrati nel periodo: sette, mentre la Fiorentina è a quota cinque match con la porta inviolata nello stesso intervallo temporale.

PRONOSTICO: UNDER 3.0 @1.85

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori Juventus-Fiorentina

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 2-0, 2-2.

Le prime 98 presenze e i primi 44 gol in Serie A di Dusan Vlahovic sono arrivati proprio indossando la maglia della Fiorentina, ma da ex il classe 2000 non ha mai segnato contro la Viola in campionato. Dopo le reti contro Hellas Verona e Lecce nelle ultime due giornate, il centravanti serbo potrebbe andare a bersaglio per almeno tre match di fila nel massimo campionato italiano per la prima volta da gennaio 2024 (serie di quattro in quel caso).

Risultati FREE PICK Serie A 2025-2026

Udinese-Fiorentina: OVER 2.5 @2.05✅

Como-Atalanta: UNDER 2.5 @1.93✅

Verona-Pisa: 2°TEMPO CON PIU GOL @2.20❌

Udinese-Sassuolo: OVER 2.25 @1.98✅

Lecce-Inter: LECCE GOL NO @1.72✅

Genoa-Roma: 2 @1.91❌

Sassuolo-Bologna: GOL SI @1.76❌

Cremonese-Fiorentina: UNDER 2.5 @1.90❌

Milan-Torino: OVER 2.5 @1.80✅

Juventus-Genoa: GENOA GOL NO @1.80✅

Roma-Pisa: PISA GOL NO @1.80✅

Roma-Atalanta: GOL SI @1.76✅

Fiorentina-Sassuolo: GOL SI @1.70❌

Napoli-Cremonese: 1 PRIMO TEMPO @1.80✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.88✅

Juventus-Milan: X PRIMO TEMPO @2.20✅

Sassuolo-Milan: GOL SI @1.70❌

Milan-Atalanta: UNDER 2.5 @2.00❌

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.