Il campionato di calcio italiano si chiude con un ultimo turno molto importante, una 38° giornata di Serie A che deve ancora dare i verdetti sulla Champions League, e in corsa per il piazzamento in top-4 ci sono proprio i giallorossi di Gasperini, ospiti al Bentegodi contro un Hellas Verona già retrocessa. Pronostico Verona-Roma 24 maggio 2026.
Pronostico Verona-Roma 24 maggio 2026: analisi e statistiche
Vediamo analisi, statistiche e quote su Hellas Verona-Roma match valido per la 38° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.
L’Hellas Verona arriva a questo appuntamento finale con il verdetto della retrocessione matematica in Serie B già sancito. La squadra giocherà senza pressioni, con l’unico obiettivo di onorare la maglia davanti ai propri tifosi.
I giallorossi invece arrivano al Bentegodi motivatissimi e in piena corsa per l’Europa che conta. Con una vittoria la Roma blinderebbe aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League, coronando al meglio la stagione regolare.
Probabili Formazioni Verona-Roma
HELLAS VERONA (3-5-1-1): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Beghali, Lovric, Harroui, Bernede, Frese; Suslov; Bowie. All. Zanetti.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini.
Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Verona-Roma?
La sfida tra Hellas Verona e Roma, che chiude la 38ª e ultima giornata del campionato di Serie A, si giocherà domenica 24 maggio alle ore 20:45 allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming su DAZN.
Migliori quote per Hellas Verona-Roma
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Verona-Roma
|
24/05/2026
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|10.00
|4.75
|1.33
|10.00
|5.25
|1.30
|9.80
|5.00
|1.32
|10.00
|4.75
|1.33
|10.00
|5.25
|1.30
Le nostre scommesse su Verona-Roma
Nei 79 precedenti assoluti, i capitolini conducono saldamente con 42 affermazioni, contro i 15 successi gialloblù e 22 pareggi (119 a 73 il computo delle reti). All’andata, lo scorso ottobre all’Olimpico, i giallorossi si imposero per 2-0. Nelle ultime stagioni Verona si è rivelata una trasferta storicamente insidiosa per i giallorossi, ma la posta in palio è troppo alta e gli uomini di Gasperini non possono fallire.
PRONOSTICO: VITTORIA ROMA @1.33
Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Verona-Roma
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-3, 1-2, 1-1.
Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€
Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.