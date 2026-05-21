Pronostico Verona-Roma: statistiche, formazioni, quote e scommesse 38° giornata Serie A del 24 maggio 2026

Pronostico Verona-Roma 24 maggio 2026
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21 Maggio 2026

Il campionato di calcio italiano si chiude con un ultimo turno molto importante, una 38° giornata di Serie A che deve ancora dare i verdetti sulla Champions League, e in corsa per il piazzamento in top-4 ci sono proprio i giallorossi di Gasperini, ospiti al Bentegodi contro un Hellas Verona già retrocessa. Pronostico Verona-Roma 24 maggio 2026.

Pronostico Verona-Roma 24 maggio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Hellas Verona-Roma match valido per la 38° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Hellas Verona arriva a questo appuntamento finale con il verdetto della retrocessione matematica in Serie B già sancito. La squadra giocherà senza pressioni, con l’unico obiettivo di onorare la maglia davanti ai propri tifosi.

I giallorossi invece arrivano al Bentegodi motivatissimi e in piena corsa per l’Europa che conta. Con una vittoria la Roma blinderebbe aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League, coronando al meglio la stagione regolare.

Pronostico Verona-Roma 24 maggio 2026

Pronostico Verona-Roma 24 maggio 2026

Probabili Formazioni Verona-Roma

HELLAS VERONA (3-5-1-1): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Beghali, Lovric, Harroui, Bernede, Frese; Suslov; Bowie. All. Zanetti.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Verona-Roma?

La sfida tra Hellas Verona e Roma, che chiude la 38ª e ultima giornata del campionato di Serie A, si giocherà domenica 24 maggio alle ore 20:45 allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming su DAZN.

Migliori quote per Hellas Verona-Roma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Verona-Roma

Nei 79 precedenti assoluti, i capitolini conducono saldamente con 42 affermazioni, contro i 15 successi gialloblù e 22 pareggi (119 a 73 il computo delle reti). All’andata, lo scorso ottobre all’Olimpico, i giallorossi si imposero per 2-0. Nelle ultime stagioni Verona si è rivelata una trasferta storicamente insidiosa per i giallorossi, ma la posta in palio è troppo alta e gli uomini di Gasperini non possono fallire.

PRONOSTICO: VITTORIA ROMA @1.33

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Verona-Roma

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-3, 1-2, 1-1.

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