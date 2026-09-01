L’Inter vince ancora, il Napoli perde il big match col Como, e la settimana prossima nerazzurri e partenopei si affronteranno in un turno di campionato che vedrà anche il big match Juventus-Milan. Intanto la Fiorentina di Grosso è partita malissimo e cala la quota per l’esonero del mister dei viola. Risultati Serie A Giornata 2.

Risultati Serie A Giornata 2: il Napoli frena nel big match col Como

La seconda giornata di Serie A è stata ricca di sorprese. Il Milan si conferma e sblocca il proprio bomber Gonçalo Ramos, che alla prima a San Siro non delude. Raimondi diventa l’eroe del Frosinone a Firenze e fa sprofondare Grosso in una mini crisi. L’Udinese di Runjaic si dimostra una squadra da non sottovalutare e, dopo il pareggio contro il Como, strappa i tre punti al Monza. Il Sassuolo di Aquilani vince la prima partita in campionato, mentre il Torino di Abate non riesce a decollare. La Juve di Spalletti soffre un po’, ma si rivela cinica contro il Parma di Cuesta, ancora fermo a 0 punti.

Il Napoli concede troppo possesso palla al Como, che tiene il campo con idee chiare e un grande spirito combattivo: Højlund non basta per rispondere a Baturina e Douvikas. L’Inter rischia, ma alla fine torna dalla Sardegna con i 3 punti in tasca. Infine, la Lazio di Gattuso si affida per la seconda volta di fila a Davide Frattesi, che segna anche contro il Genoa e regala 6 inaspettati punti in due partite ai biancocelesti.

La Roma non accenna a fermarsi e travolge il Lecce con il secondo 4-0 di fila, firmato nuovamente da una doppietta di Malen. Cade ancora invece il Bologna di Tedesco, l’Atalanta la risolve al 96′ con un gol di Samardzic.

STATISTICHE 2° GIORNATA

Partita con più gol: Monza-Udinese (5)

Partita con più cartellini (Fiorentina-Frosinone (6)

Squadra con più falli fatti: Juventus (23)

STATISTICHE TOTALI

Squadra con più gol subiti: Fiorentina

Squadre con la porta inviolata: Lazio, Roma, Juventus

Miglior attacco: Roma

Capocannoniere: Malen

Miglior assistman: Dybala

Quote Scudetto: l’Inter corre per il bis tricolore

La prima battuta d’arresto stagionale pesa subito sulle ambizioni tricolori del Napoli. Il ko casalingo contro il Como al Maradona rallenta la corsa degli azzurri guidati da Massimiliano Allegri e fa schizzare la loro quota scudetto da 6,00 a 10,00 sulla lavagna Planetwin365. Partenopei che scivolano così al quinto posto tra le candidate al titolo, tallonati proprio dalla formazione di Cesc Fabregas, sempre più realtà consolidata del campionato e proposta a 12,00.

Per i betting analyst di Snai, continua spedita la marcia dell’Inter, a punteggio pieno dopo due turni. Il bis per i nerazzurri è fissato a 2,00, in netto vantaggio sulla Roma, seconda forza a 6,50, seguita dalla Juventus, altra squadra a quota 6 punti, data a 7,00. Due vittorie anche per il nuovo Milan di Amorim: il tricolore rossonero è fissato a 7,50 volte la posta.

Fiorentina e Grosso, partenza da incubo per i viola

Zero punti, sette reti subite e nessuna segnata. Questi i numeri sconcertanti della Fiorentina dopo due giornate. Non era certo l’esordio sperato da Fabio Grosso sulla panchina viola. Il 4-0 dell’Olimpico contro la Roma e lo 0-3 interno subito dal Frosinone mettono subito in bilico la posizione dell’ex tecnico del Sassuolo. Numeri che si riflettono anche nelle quote dei bookmaker: l’esonero paga infatti 3,50 su Goldbet e Better. Il match di sabato al Franchi, contro il Torino, potrebbe già essere decisivo per il futuro del campione del mondo 2026.

Destini incrociati con Ignazio Abate, anche lui a zero punti dopo le prime due partite in granata e offerto a 3,75. L’allenatore più a rischio della Serie A si conferma però Ivan Juric, anche lui a zero punti con il suo Monza, sceso da 1,85 a 1,50 per il terzo esonero consecutivo in tre stagioni dopo Roma e Atalanta. Il colpo di Firenze migliora invece leggermente la posizione di Massimiliano Alvini, salito da 1,75 a 1,90. Leggermente più in alto Eusebio Di Francesco e Giovanni Stroppa, appaiati a 2,75, mentre naviga in acque più tranquille Gennaro Gattuso, passato da 2,25 a 3,00 dopo le due vittorie contro Bologna e Genoa. Sei punti raccolti anche da Ruben Amorim con il Milan, che pare aver allontanato dubbi e paure, salendo da 5,00 a 7,00.

Questi numeri si riflettono anche nelle quote retrocessione, anche se qui i bookmakers salvano ancora i viola a differenza di un Monza che sembra già condannato all’immediato ritorno in Serie B. È questo il verdetto dei betting analyst di Better, che vedono gli uomini di Ivan Juric in pole per la retrocessione, a quota 1,30; di contro, come detto, la Viola di Fabio Grosso, nonostante i sette gol subiti nelle prime due partite, gode ancora della fiducia degli esperti di Snai, che propongono la Fiorentina in B a 66,00. Tra le squadre che rischiano di più, infatti, ci sono il Frosinone, in lavagna a 1,60, e il Lecce, a 1,75. Si attesta a 2,15, invece, il Venezia, che ha ben figurato contro il Milan ed è in linea con il Parma, in lavagna a 2,35. Si sale ancora per Cagliari, proposto a 4,00, e Genoa, a 4,50.

Capocannoniere: Malen senza limiti guida la Roma e i bomber del campionato

19 gol in 20 partite . Numeri da urlo per Donyell Malen che ha ricominciato persino meglio di come aveva terminato la scorsa stagione. Tripletta alla Fiorentina, doppietta al Lecce, cinque gol nelle prime due giornate, numeri da capogiro, come Batistuta nella stagione 1997/98 con la maglia della Fiorentina.

Per i bookmaker non ci sono dubbi: sarà lui il prossimo capocannoniere. L’olandese domina a 1,97 il titolo di capocannoniere staccando nettamente il detentore del trono Lautaro Martinez, ancora all’asciutto dopo 180′ e proposto a 7,50. Terzo gradino del podio per Gonçalo Ramos (9,00), l’acquisto più caro del calciomercato estivo in Serie A e a segno nella prima a San Siro contro il Venezia.

Prossimo turno: in arrivo una giornata di big match

Dalla 3° giornata, in programma dal 4 al 7 settembre, si inizia a fare sul serio con il campionato di calcio italiano visto che ci sono almeno 2 big match dichiarati, ma sono molte di più le sfide interessanti. I match da non perdere sono ovviamente Inter-Napoli, che potrebbe già essere un crocevia importante per i partenopei sabato pomeriggio a San Siro, dove i nerazzurri aprono nettamente favoriti @1.67 per un altra vittoria, mentre il Napoli sale @5.20.

Sempre sabato, alle ore 15:00, altro match delicato al Franchi con Fiorentina-Torino, e il primo successo dei viola di Grosso si gioca @1.90 sui granata @4.50. Il turno si aprirà però con l’anticipo di venerdì a Marassi, Genoa-Como, con la squadra rivelazione di Fabregas favorita @1.78 sul Grifone quotato @5.40.

Il sabato si chiude con un altra sfida spettacolare, Roma-Atalanta, con Gasperini che vola con i giallorossi, e sfida la sua ex Dea, che è quotata sfavorita @4.70 per la vittoria all’Olimpico, mentre Malen e soci si giocano @1.73. Domenica alle ore 18:00 il derby emiliano tra Bologna-Sassuolo farà da antipasto al big match di giornata, con i felsinei favoriti @1.95 in casa al Dall’Ara contro i neroverdi offerti @3.95.

La grande sfida si gioca a Torino, con Juventus-Milan. I bianconeri sono favoriti @2.15 sui rossoneri offerti @3.50, ma anche il pareggio @3.25 non è da escludere a priori.

Doppio posticipo al lunedì, ore 18:00 in Sardegna con Cagliari-Lecce (sardi favoriti @1.97 sui salentini @4.30) e alle ore 20:45 in Friuli con Udinese-Lazio, e qui le quote sono molto equilibrate, con i biancocelesti leggermente avanti @2.60 sull’Udinese @2.80, e anche qui la X non è un opzione impossibile, e si gioca @3.10.

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