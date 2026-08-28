Il primo dei due posticipi che chiudono la 2° giornata di Serie A si gioca in Puglia, allo Stadio Via Del Mare dove il Lecce ospita la Roma di Gasperini che ha iniziato alla grande il campionato, e il suo bomber Malen, che ha subito messo a segno una tripletta. Pronostico Lecce-Roma 31 agosto 2026

Pronostico Lecce-Roma 31 agosto 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Lecce-Roma match valido per la 2° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Roma ha vinto tenendo la porta inviolata tutte le ultime tre sfide contro il Lecce in Serie A, l’unica avversaria negli ultimi 15 anni contro cui i giallorossi hanno registrato più successi consecutivi senza subire nemmeno un gol è stata il Crotone, tra il 2016 e il 2018.

Il Lecce ha vinto le ultime tre partite giocate in Serie A (due nello scorso torneo e nella prima giornata del 2025/26 contro il Venezia): i salentini non hanno mai trovato più successi consecutivi nella loro storia nella competizione. Dopo il 2-0 contro il Venezia nella prima giornata, il Lecce può vincere le prime due gare stagionali per la prima volta in Serie A; tuttavia, i salentini hanno trovato il successo all’esordio stagionale in casa solo in uno dei gli ultimi sei massimi campionati, nel 2023/24, contro la Lazio. La Roma è la squadra che Eusebio Di Francesco ha affrontato più volte da allenatore in Serie A senza mai vincere: 16 sfide (3N, 13P), perdendo tutte le 10 più recenti. Per lui 64 panchine nella competizione con i giallorossi (35V, 16N, 13P tra il 2017 e il 2019) e 101 gettoni da giocatore (tra il 1997 e il 2001).

La Roma ha vinto tutte le ultime sei gare di Serie A – le ultime cinque in chiusura del 2025/26 e l’esordio stagionale contro la Fiorentina battuta con un netto 4-0, solo in una delle precedenti nove stagioni di Serie A ha realizzato più gol considerando le prime due gare giocate: sette reti nel 2021/22.

Probabili Formazioni Lecce-Roma

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Gorter; Pierotti, Ngom, N’Dri; Stulic. All. Di Francesco

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Molina, Konè, Cristante, Wesley; Dybala, Mora; Malen. All. Gasperini

Guida TV Calcio: dove vedere Lecce-Roma?

Lecce-Roma, lunedì 31 agosto, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:00.

Migliori quote per Lecce-Roma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Lecce-Roma

Il Lecce ha perso 28 delle 40 partite giocate contro la Roma in Serie A (2V, 10N), soltanto contro l’Inter, i salentini hanno registrato più sconfitte (32) nel massimo campionato. Inoltre, sono 85 le reti incassate dai pugliesi contri i capitolini nel torneo: meno solo di quelle subite anche in questo caso contro i nerazzurri (94). Il Lecce ha vinto solo una delle 20 gare casalinghe contro la Roma in Serie A (8N, 11P): 4-2 il 7 aprile 2012; quella è stata anche l’ultima occasione in cui giocatori della squadra salentina hanno trovato la via del gol al Via del Mare contro i capitolini nel torneo (un autogol della Roma e quattro partite a secco da allora).

PRONOSTICO: ROMA @1.50

Marcatori e Fantacalcio: i giocatori più interessanti per Lecce-Roma

La Roma è l’unica squadra contro cui Lassana Coulibaly ha servito più di un assist in Serie A: due; autore di un passaggio vincente anche nello scorso incontro con il Venezia, nel corso della prima giornata il centrocampista del Lecce ha anche registrato tre dribbling positivi (nessun centrocampista ha fatto meglio), recuperato otto palloni (meno solo di Bakola 10 e Matic 9 tra i centrocampisti) e affrontato 16 duelli (meno solo di Nico Paz tra i centrocampisti, 22).

Donyell Malen, autore di una tripletta nella prima giornata contro la Fiorentina, può diventare il secondo giocatore della Roma negli ultimi 65 anni capace di segnare almeno quattro gol nelle prime due gare dei giallorossi in una stagione di Serie A, dopo Vincenzo Montella nel 2004/05 (quattro).

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (0-0-1, -1.00 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Contenuti Antepost Serie A 2026-2027

Vediamo anche i contenuti antepost in preparazione della nuova stagione di Serie A, con tutto quello che c’è da sapere sul campionato di calcio italiano, calendario, big match, formazioni, consigli per il fantacalcio e quote per le scommesse antepost.

CALENDARIO SERIE A 26-27

QUOTE SERIE A 26-27

TOP-FLOP CAMPIONATO (ANTEPOST)

PROBABILI FORMAZIONI (FANTACALCIO)

PRIMA GIORNATA SERIE A

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.