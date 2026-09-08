Un turno di campionato spettacolare ha visto l’Inter imporsi in rimonta da 0-2 a 3-2 sul Napoli mentre nell’altro big match Juventus e Milan pareggiano 1-1. La Roma tiene il passo dei nerazzurri, bene anche la Lazio di Gattuso in ripresa, impegnata nel big match del prossimo turno in casa contro i rossoneri. La Fiorentina invece esonera Grosso dopo una partenza da incubo dei viola. Risultati Serie A Giornata 3.

Risultati Serie A Giornata 3: grande rimonta scudetto per l’Inter

Il primo scontro diretto stagionale della Serie A 2026-2027 regala gol ed emozioni. A San Siro l’Inter conquista in rimonta i tre punti contro il Napoli e si porta in testa alla classifica a punteggio pieno. La squadra di Allegri passa in vantaggio a inizio ripresa con Politano e raddoppia tre minuti dopo con Hojlund, poi succede di tutto tra occasioni clamorose, pali e la reazione veemente della squadra nerazzurra. Prima Lautaro, poi Thuram e poi di nuovo Lautaro proprio al 90′ regalano il terzo successo in tre giornate a Chivu, mentre Allegri rimane fermo a 3 punti dopo due sconfitte consecutive.

Adesso un po di statistiche dopo questo big match. Per la prima volta nella propria storia, l’Inter ha vinto un match di campionato contro il Napoli dopo essere andata in svantaggio di due reti. Nessuna squadra ha colpito più legni dell’Inter in Serie A dall’inizio della passata stagione: 25 (al pari della Juventus), tre dei quali nel match odierno. Il Napoli ha perso un match di Serie A dopo essere andata in vantaggio di due reti solo per la seconda volta nella propria storia; la prima risale al 22 marzo 1942 contro il Torino (3-5 in quel caso). Il Napoli ha registrato due sconfitte consecutive in Serie A per la prima volta dal dicembre 2023, quando in panchina sedeva Walter Mazzarri; in entrambe le serie, una delle due gare è stata proprio contro l’Inter.

Lautaro Martínez ha segnato 134 gol con l’Inter in Serie A, superando Stefano Nyers (133) e piazzandosi in solitaria al 3° posto della classifica dei migliori marcatori nerazzurri nella storia del torneo, dietro solo a Giuseppe Meazza (197) e Benito Lorenzi (138). Dall’inizio della passata stagione, solo Bruno Fernandes (22) e Michael Olise (19) hanno servito più assist di Federico Dimarco (18) nei maggiori cinque campionati europei. Marcus Thuram ha realizzato nove reti di testa in Serie A: dal suo arrivo nel torneo (dal 2023/24) solo Duván Zapata (11) e Gianluca Mancini (10) hanno fatto meglio. Rasmus Højlund ha preso parte a sei reti nelle ultime sei gare giocate in Serie A (4G+2A): un coinvolgimento a rete in più rispetto a quelli collezionati nelle precedenti 18 gare giocate nel torneo (4G+1A). A partire dalla sua prima stagione in azzurro (2024/25), il Napoli ha vinto il 62% delle partite giocate in Serie A quando Scott McTominay è sceso in campo, mentre senza lo scozzese la percentuale di successi dei partenopei nel periodo scende al 50%.

L’altro big match della terza giornata si è deciso in pieno recupero. All’Allianz Stadium Juventus e Milan pareggiano 1-1: i rossoneri erano passati al 68′ con Alphadjo Cissé e sembravano avviati a espugnare Torino, ma al 92′ ci ha pensato Federico Gatti a rimettere tutto in equilibrio con un colpo di testa su cross al bacio di Koopmeiners. Un risultato che lascia le due squadre appaiate a quota sette punti, a due lunghezze da Roma e Inter, le uniche due formazioni ancora a punteggio pieno dopo tre giornate.

Quote Scudetto: solo la Roma tiene il passo dell’Inter favorita

Una vittoria in rimonta, nei minuti di recupero, dopo una partita che sembrava stregata. Il 2-1 della Roma contro l’Atalanta è di quelle partite che può cambiare la stagione, anche se il campionato è solo alla terza giornata. I giallorossi continuano la proprio marcia a punteggio pieno e si candidano al ruolo di anti-Inter, altra squadra a 9 punti e reduce da una straordinaria vittoria in rimonta – sempre oltre il 90’ – contro il Napoli.

Le quote parlano chiaro: il tricolore della Roma dopo 26 anni si gioca a 4,75 su 888sport, preceduto in lavagna solo dal bis nerazzurro, fissato a 1,90 su Sisal. Molto distante le altre, con Juventus e Milan date entrambe a 9,00, stessa quota del Como di Fabregas, sempre più convincente dopo il poker rifilato al Genoa. Perde terreno invece il Napoli di Allegri, alla seconda sconfitta consecutiva dopo la sofferta vittoria dell’esordio: il quinto tricolore partenopeo crolla a 16,00 rispetto al 6,00 di inizio stagione.

Top 4 Champions League: ora la Lazio ci crede

Dallo spettro retrocessione al primo posto in Serie A dopo tre giornate insieme a Inter e Roma. Uno scenario che nemmeno il tifoso della Lazio più ottimista avrebbe immaginato alla vigilia dell’inizio del campionato, segnata anche dall’eliminazione in Coppa Italia per mano del Mantova. Gli uomini di Gennaro Gattuso hanno stupito in queste prime uscite e ora sognano in grande: secondo i betting analyst di Snai e William Hill, infatti, la quota della qualificazione in Champions League è crollata in pochi giorni da 20,00 all’attuale 9,00.

Un passo avanti importante, in linea con l’ottimo avvio di campionato dei biancocelesti che, in attesa di sfide di livello più alto (sabato all’Olimpico arriverà il Milan) vanta già due vittorie su campi difficili come quelli di Bologna e Udine (quest’ultima, tra l’altro, in rimonta).

Capocannoniere: Malen e Lautaro dominano. Occhio a Raimondo

Dai 10 gol in un campionato di Orsolini, Scamacca e Bonazzoli, migliori marcatori azzurri dell’ultima Serie A, ai quattro gol della sorpresa Antonio Raimondo, rivelazione del Frosinone, reduce due doppiette consecutive contro Fiorentina e Venezia. Il giovane attaccate classe 2004 si candida come outsider per il titolo di capocannoniere e irrompe in quota: si gioca a 20,00 su Goldbet e Better Raimondo sul trono dei bomber, primo italiano in lavagna al pari di Moise Kean.

Per gli esperti comanda sempre Donyell Malen (1,75), a secco contro l’Atalanta dopo i 5 gol nei primi 180 minuti, seguito dal “campione in carica” Lautaro Martinez, a segno con una doppietta contro il Napoli e ora offerto a 4,75. Resiste in quota Rasmus Hojlund, a segno per il secondo turno consecutivo, terzo in lavagna a 12,00, con Goncalo Ramos, fermo al gol della seconda giornata contro il Venezia, visto a 15,00 volte la posta.

Esonero di Fabio Grosso, ora rischiano Stroppa e Juric

Il pessimo avvio di campionato costa caro a Fabio Grosso, che è stato il primo allenatore esonerato nella nuova stagione di Serie A. E ora parte il totonome per chi sarà il prossimo tecnico a essere sollevato dal proprio incarico. Secondo i betting analyst di Snai e Sisal i più a rischio sono Giovanni Stroppa e Ivan Juric, entrambi proposti a 1,85, con il Venezia anch’esso ancora a secco di punti, mentre il Monza ne ha raccolto uno.

La terza squadra ancora a zero punti è il Genoa, che ha iniziato il campionato affrontando tre big e uscendone con tre sconfitte che fanno tremare Daniele De Rossi, il cui esonero vale 2,75 volte la posta, alla pari di Domenico Tedesco, che col suo Bologna ha raccolto il primo punto stagionale in extremis nel derby contro il Sassuolo. Occhi puntati anche su Ignazio Abate, in lavagna a 2,40 nonostante il Torino si sia sbloccato battendo proprio la Fiorentina. Respira, invece, Massimiliano Alvini, che alla vigilia era tra gli allenatori più a rischio ma ora, dopo sei punti in tre giornate, è a quota 3,00.

Prossima giornata: 4° turno di Serie A con Lazio Milan

La 4° giornata di Serie A si giocherà dal 11 al 14 settembre. L’anticipo di venerdì vedrà di fronte Venezia-Fiorentina, la prima uscita dei viola senza Grosso e col ritorno di Vanoli sulla panchina. I fiorentini sono leggermente favoriti @2.30 per la vittoria esterna sui lagunari offerti @2.80 (pareggio @3.25).

Il sabato è il giorno del big match di questo turno, alle ore 18:00 dallo Stadio Olimpico con Lazio-Milan. La Lazio dell’ex Gattuso, dopo una partenza flop in Coppa Italia, si è sbloccata molto bene in campionato, ma è sfavorita @3.20 nonostante giochi in casa contro i rossoneri offerti @2.20 per la vittoria (X @3.00).

Domenica alle ore 18:00 ci spostiamo allo Stadio Maradona per Napoli-Bologna, con i partenopei chiamati al riscatto dopo la sconfitta da 2-0 a 2-3 a San Siro contro l’Inter. La vittoria della squadra di Allegri si gioca @1.64 sul Bologna @4.90, col pari @3.45.

Alle 20:45 tocca a Sassuolo-Juventus con i bianconeri reduci dal 1-1 col Milan, che sono nettamente favoriti @1.55 per la trasferta al Mapei Stadium dove i neroverdi si giocano vincenti @5.25, col pari @3.75.

Il turno sarà chiuso da un triplo posticipo al lunedì, giornata aperta alle ore 18:30 da Como-Parma. La squadra di Fabregas ha la quota vincente più bassa dell’intero turno @1.23, meglio anche dei nerazzurri @1.24 per la vittoria a San Siro in Inter-Udinese alle ore 20:45 di lunedì.

I nerazzurri scenderanno in campo sapendo già il risultato di Torino-Roma, con i giallorossi che al momento sono gli unici che stanno tenendo il rendimento della favorita Inter, campione in carica dello Scudetto. La squadra di Gasperini ha una trasferta più insidiosa questo turno, ma è comunque favorita @1.56 per la vittoria a Torino contro i Granata offerti @5.40 e il pareggio @3.65.

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