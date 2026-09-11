Pronostico Venezia-Fiorentina: anticipo della 4° giornata di Serie A, venerdì 11 settembre 2026

Pronostico Venezia-Fiorentina 11 settembre 2026
Pronostici Serie A
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11 Settembre 2026

La 4° giornata di Serie A inizia in laguna col Venezia che ospita la Fiorentina che ha iniziato malissimo il campionato, un rendimento che è costato la panchina a Grosso, con Vanoli che torna a guidare i viola. Pronostico Venezia-Fiorentina 11 settembre 2026.

Pronostico Venezia-Fiorentina 11 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Venezia-Fiorentina match valido per la 4° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Venezia ha ottenuto 11 vittorie in Serie A contro la Fiorentina in 28 sfide (3N, 14P); i lagunari hanno inoltre vinto cinque delle ultime nove partite contro i viola nel torneo (1N, 3P). La striscia di cinque successi interni consecutivi contro la Fiorentina rappresenta la serie più lunga di vittorie casalinghe in assoluto per il Venezia contro una singola avversaria in Serie A.

Il Venezia ha iniziato la stagione di Serie A con tre sconfitte nelle prime tre partite, subendo sette gol e realizzandone solo due.

La Fiorentina ha perso tutte le prime tre partite di questa stagione di Serie A, un avvio negativo che nella storia del club si era verificato soltanto nella stagione 1935/36. Paolo Vanoli torna sulla panchina della Fiorentina dopo aver guidato la squadra nelle ultime 28 partite dello scorso campionato (9V, 11N, 8P).

Pronostico Venezia-Fiorentina 11 settembre 2026

Pronostico Venezia-Fiorentina 11 settembre 2026

Probabili Formazioni Venezia-Fiorentina

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, K. Perez, Busio, Sohm, Sagrado; Yeboah, Adams. All. Stroppa

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodò, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Goncalves; Beto. All. Vanoli

Guida TV Calcio: dove vedere Venezia-Fiorentina?

Venezia-Fiorentina, venerdì 11 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Venezia-Fiorentina

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Venezia-Fiorentina
11/09/2026
21.00
Bookmaker1X2
3.003.252.40
3.083.302.37
3.003.252.40
3.103.402.30
3.053.302.35

Le nostre scommesse su Venezia-Fiorentina

Il Venezia ha concesso solo 794 passaggi riusciti agli avversari in questa stagione di Serie A, meno di qualsiasi altra squadra nel massimo campionato. La Fiorentina, dall’altra parte, figura tra le formazioni che hanno completato meno passaggi, occupando il terzultimo posto in questa speciale classifica (922, più solo di Lecce e Frosinone).

PRONOSTICO: FIORENTINA UNDER 13.5 TIRI @1.70

Marcatori e consigli Fantacalcio Venezia-Fiorentina

John Yeboah ha trovato il gol nell’ultima partita di Serie A e non va a segno per due gare consecutive di campionato da dicembre-gennaio scorsi (tre match in quel caso in Serie B). Nelle ultime due stagioni (dal 2025/26), il classe 2000 è il giocatore del Venezia che ha partecipato più reti in campionato (20 – 11G+9A).

Nelle prime tre giornate della Serie A 2026/27, Franco Mastantuono ha effettuato 10 tiri senza trovare il gol; tra i giocatori ancora a secco di reti, il fantasista della Fiorentina è terzo per conclusioni tentate a pari merito con Mattia Zaccagni e Douglas Luiz, dietro solo a Paulo Dybala (13) e Armand Laurienté (16).

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (3–21, +0.35 unità)
Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣
Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌
Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅
Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅
Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅
Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌

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