Pronostico Lazio-Milan: analisi e scommesse sul big match della 4° giornata di Serie A del 12-09-2026

Pronostico Lazio-Milan 12 settembre 2026
Pronostici Serie A
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11 Settembre 2026

Il big match della 4° giornata di Serie A si gioca sabato alle ore 18:00 all’Olimpico dove la Lazio di Gattuso, ex Milan, ospita i rossoneri che lo scorso turno hanno giocato un altro grande match di campionato, pareggiando 1-1 sul campo della Juve. Pronostico Lazio-Milan 12 settembre 2026.

Pronostico Lazio-Milan 12 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Lazio-Milan match valido per la 4° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Lazio ha perso 73 delle 166 partite di Serie A contro il Milan (33V, 60N); solo contro la Juventus (87) ha subito più sconfitte nel massimo campionato. Inoltre, la Lazio ha pareggiato 60 incontri contro il Milan nel torneo (come contro il Torino), un numero inferiore solo ai pareggi registrati contro la Roma (62). Dal 2012 a oggi, la Lazio ha vinto sette delle 15 partite casalinghe di Serie A contro il Milan (4N, 4P). In questo periodo, il Milan ha perso più trasferte in campionato soltanto contro l’Inter (otto) e la Juventus (nove) – a quota sette anche contro il Napoli.

La Lazio ha vinto le prime tre partite di questa Serie A. Gennaro Gattuso ha sia giocato che allenato il Milan, avendo collezionato 335 presenze in Serie A da giocatore tra il 1999 e il 2012 (più di ogni altro rossonero nel periodo) e guidato da allenatore la squadra in 62 partite di campionato tra il 2017 e il 2019, vincendone esattamente la metà (31V, 19N, 12P).

Il Milan ha perso almeno una delle prime quattro partite di Serie A in ciascuna delle precedenti tre stagioni. Rúben Amorim potrebbe diventare il primo allenatore a vincere tre delle sue prime quattro gare alla guida del Milan in Serie A a partire da Fatih Terim nel 2001.

Pronostico Lazio-Milan 12 settembre 2026

Pronostico Lazio-Milan 12 settembre 2026

Probabili Formazioni Lazio-Milan

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. All. Gattuso

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Cissè; Goncalo Ramos. All. Amorim

Guida TV Calcio: dove vedere Lazio-Milan?

Lazio-Milan, sabato 12 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Lazio-Milan

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Lazio-Milan
12/09/2026
21.00
Bookmaker1X2
3.253.102.30
3.253.152.30
3.403.202.25
3.253.152.30

Le nostre scommesse su Lazio-Milan

La Lazio ha vinto due delle ultime tre sfide di Serie A contro il Milan (1P), tante quante ne aveva ottenute nelle precedenti 10 (1N, 7P); i biancocelesti, inoltre, non vincono due partite consecutive contro i rossoneri in campionato dal 2012. Giochiamo sui rossoneri con rimborso in caso di pareggio.

PRONOSTICO: MILAN +0 AH @1.60

Marcatori e consigli Fantacalcio Lazio-Milan

Davide Frattesi ha segnato tre gol nelle sue prime tre presenze in Serie A con la Lazio; prima di lui, solo Mauro Zárate, Giuseppe Signori e Silvio Piola erano riusciti a trovare la rete nelle prime tre gare disputate con il club nel massimo campionato, ma nessuno di loro è andato a segno anche nella quarta.

Dopo i gol contro Torino e Juventus, Alphadjo Cisse potrebbe diventare solo il terzo giocatore a segnare in tutte le sue prime tre trasferte con la maglia del Milan in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Maurizio Ganz (tra gennaio e febbraio 1998) e Krzysztof Piatek (tra febbraio e marzo 2019).

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (3–21, +0.35 unità)
Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣
Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌
Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅
Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅
Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅
Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌

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