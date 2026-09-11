Pronostico Sassuolo-Juventus: analisi, guida tv e scommesse calcio, 4° giornata Serie A del 13-09-2026

Pronostico Sassuolo-Juventus 13 settembre 2026
Pronostici Serie A
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11 Settembre 2026

Domenica sera, ore 20:45, al Mapei Stadium i neroverdi del Sassuolo ospitano la Juventus nel match valido per la 4° giornata di Serie A con i bianconeri favoriti dalle quote per la vittoria esterna. Pronostico Sassuolo-Juventus 13 settembre 2026.

Pronostico Sassuolo-Juventus 13 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Sassuolo-Juventus match valido per la 4° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Sassuolo e Juventus hanno pareggiato l’ultimo incontro di campionato (1-1 lo scorso marzo), dopo che nessuna delle precedenti nove sfide era terminata in equilibrio (sei successi bianconeri e tre neroverdi nel parziale). Il Sassuolo ha vinto due delle ultime tre gare casalinghe contro la Juventus in Serie A (1P). La Juventus è la squadra che ha vinto più partite (16) e segnato più gol (56) contro il Sassuolo in Serie A; per i bianconeri, la media di 2.3 gol a partita contro i neroverdi è la più alta rispetto a qualsiasi avversaria attualmente nella competizione.

Il Sassuolo ha vinto ben sei delle ultime otto gare casalinghe di Serie A (2P) – nello stesso periodo (dalla 26ª giornata dello scorso campionato), solo la Roma (sette) ha registrato più vittorie interne (a quota sei anche l’Inter).

La Juventus ha ottenuto sette punti in questa Serie A nonostante abbia segnato solo quattro reti, una media di 1.75 punti a gol, con solo il Cagliari (3.0) e Lazio (2.25) che hanno performato meglio da questo punto di vista. 

Pronostico Sassuolo-Juventus 13 settembre 2026

Pronostico Sassuolo-Juventus 13 settembre 2026

Probabili Formazioni Sassuolo-Juventus

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Idzes, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Thorstvedt; Berardi, Bowie, Laurienté. All. Aquilani

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Celik; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceicao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti

Guida TV Calcio: dove vedere Sassuolo-Juventus?

Sassuolo-Juventus, domenica 13 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Sassuolo-Juventus

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Sassuolo-Juventus
13/09/2026
21.00
Bookmaker1X2
5.253.751.67
5.303.771.65
5.003.801.67
5.254.001.62
5.253.801.65

Le nostre scommesse su Sassuolo-Juventus

Da inizio marzo ad oggi, la Juventus è la squadra che ha subito meno gol in Serie A (neopromosse escluse), appena 10 reti – nel periodo nessuna formazione ha perso meno volte (una, come l’Inter, sempre escluse neopromosse), mentre solo la Roma (32) ha ottenuto più punti dei bianconeri (30, alla pari del Como). Tra le squadre attualmente nelle prime sei posizioni in classifica, la Juventus è quella con la percentuale realizzativa più bassa nelle prime quattro giornate di questa Serie A  (7.3%). Nonostante le 55 conclusioni, i bianconeri sono andati a segno solo quattro volte, con quattro marcatori differenti; solo una volta nelle ultime cinque stagioni hanno segnato le prime cinque reti stagionali con cinque giocatori diversi, nel 2024/25.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @2.00

Marcatori e consigli Fantacalcio Sassuolo-Juventus

L’attaccante del Sassuolo Armand Laurienté (16) è il giocatore che ha tentato più tiri senza segnare in questo avvio di Serie A; è invece un altro neroverde, Kieron Bowie, il calciatore che ha totalizzato più Expected Goals (1.55) tra quelli che non sono ancora andati a segno, mentre subito dietro di lui è presente l’avversario di giornata Randal Kolo Muani (1.54).

Il Sassuolo è la squadra contro cui Nico González ha segnato più gol in Serie A (quattro);  l’attaccante della Juventus ha realizzato cinque gol in campionato da marzo in avanti, tra i giocatori che hanno segnato almeno lo stesso numero di reti nei cinque grandi tornei europei, l’argentino è quello che è rimasto in campo meno minuti (418).

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (3–21, +0.35 unità)
Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣
Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌
Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅
Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅
Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅
Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌

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