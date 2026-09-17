Pronostico Monza-Sassuolo: analisi, quote e scommesse sull’anticipo della 5° giornata di Serie A del 18-09-2026

Pronostico Monza-Sassuolo 18 settembre 2026
Pronostici Serie A
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17 Settembre 2026

La 5° giornata di Serie A si aprirà con l’anticipo di venerdì sera in Brianza, quando il Monza che non ha ancora vinto, fermo a 1 punto, ospita un Sassuolo galvanizzato dalla grande vittoria per 3-2 sulla Juventus che ha lanciato i neroverdi al 9° posto con 7 punti, agganciando proprio la Juve. Pronostico Monza-Sassuolo 18 settembre 2026.

Pronostico Monza-Sassuolo 18 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Monza-Sassuolo match valido per la 5° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Sassuolo è la squadra che il Monza ha affrontato più volte in Serie A senza mai perdere: in quattro confronti, tre successi brianzoli e un pareggio (tra cui l’1-0 nel confronto più recente del 28 gennaio 2024).

Il Sassuolo ha vinto le ultime due partite di Serie A contro formazioni neopromosse (contro Cremonese e Pisa, entrambe a gennaio). Il Sassuolo ha guadagnato sette punti in questo campionato e solo due volte ha ottenuto più punti dopo le prime quattro gare stagionali di Serie A. Il Sassuolo non vince in trasferta in Serie A dallo scorso 15 febbraio (2-1 contro l’Udinese) – da allora in otto match fuori casa in campionato ha registrato tre pareggi e cinque sconfitte.

Il Monza ha vinto solo una delle ultime 22 partite di Serie A (3N, 18P): 2-1 contro l’Udinese in trasferta l’11 maggio 2025 – subendo 52 reti nel periodo (2.4 di media a incontro). Il Monza ha perso le ultime cinque gare casalinghe di Serie A e nel massimo campionato non ha mai registrato sei sconfitte di fila all’U-Power Stadium (cinque anche tra novembre 2024 e gennaio 2025).

Pronostico Monza-Sassuolo 18 settembre 2026

Pronostico Monza-Sassuolo 18 settembre 2026

Probabili Formazioni Monza-Sassuolo

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Lucchesi, Carboni A.; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Bakoune; Colpani, Robinson J.; Varela G. All. Juric.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen F., Doig; Thorstvedt, Matic, Adzic; Berardi, Esposito Se., Laurientè. All. Aquilani.

Guida TV Calcio: dove vedere Monza-Sassuolo?

Monza-Sassuolo, venerdì 18 settembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Monza-Sassuolo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Monza-Sassuolo
19/09/2026
21.00
Bookmaker1X2
3.103.252.30
3.153.332.31
3.103.302.30
3.103.402.30
3.053.352.30

Le nostre scommesse su Monza-Sassuolo

Il Monza è la squadra che ha subito il maggior numero di reti su sviluppo di calcio piazzato in questo avvio di stagione nei Big-5 campionati europei: sei (di cui ben tre nel match più recente contro il Lecce). Il Sassuolo è una delle due squadre ad aver registrato più contropiedi in questo avvio di campionato (otto, come la Fiorentina); due di questi hanno portato al gol, record al pari della stessa viola, Milan e Venezia. Nelle ultime 22 partite di campionato i brianzoli hanno concesso 2.4 gol di media a incontro.

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.80

Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio Monza-Sassuolo

Gustavo Varela ha realizzato due gol in questo campionato con il Monza, l’unico giocatore dei brianzoli ad aver segnato tre reti entro le prime cinque giornate di un campionato di Serie A è stato il compagno di squadra Andrea Colpani (tre nel 2023/24).

Domenico Berardi ha preso parte a 19 gol nelle sue ultime 21 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (14G+5A), inclusa una rete nel suo confronto più recente contro queste formazioni (contro il Pisa lo scorso 31 gennaio, nel successo del Sassuolo per 3-1).

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (4–4-1, -0.95 unità)
Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣
Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌
Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅
Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅
Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅
Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌
Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌
Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅
Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌

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