Sabato in laguna arriva la Lazio di Gattuso per la 5° giornata di Serie A con i biancocelesti che sfideranno il Venezia all’ultimo posto e unica squadra ancora a secco di punti con 4 sconfitte su 4 e già 11 gol incassati. Pronostico Venezia-Lazio 19 settembre 2026.

Pronostico Venezia-Lazio 19 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Venezia-Lazio match valido per la 5° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime sette sfide contro il Venezia in Serie A (5V, 2N), con l’ultimo successo dei lagunari che risale al 5 gennaio 2000 con Luciano Spalletti allenatore (2-0 con gol di Maurizio Ganz e Filippo Maniero). I sei successi del Venezia contro la Lazio in Serie A sono tutti arrivati in gare casalinghe; più nel dettaglio, i lagunari hanno evitato la sconfitta in nove delle 12 partite al Penzo contro i biancocelesti nel massimo campionato (6V, 3N).

Il Venezia ha perso tutte le prime quattro partite stagionali di Serie A solo per la terza volta, dopo il 2001/02 e il 1949/50 – in entrambi i casi i veneti uscirono sconfitti anche alla quinta gara.

La Lazio ha guadagnato 10 punti in questo campionato, eguagliando la sua miglior partenza dopo quattro partite stagionali di Serie A, considerando tre punti a vittoria da sempre (10 anche nel 2017/18, nel 1999/2000 e nel 1974/75); i biancocelesti potrebbero guadagnare almeno 13 punti dopo cinque gare stagionali per la prima volta nella loro storia nel massimo campionato. La Lazio potrebbe vincere tutte le prime tre trasferte stagionali di Serie A solo per la quarta volta nella sua storia, dopo il 2017/18, il 2002/03 e il 1972/73.

Probabili Formazioni Venezia-Lazio

VENEZIA (3-5-2): Stankovic F.; Schingtienne, Moreno, Haps; Hainault, Helgason, Kike Perez, Sohm, Sagrado; Yeboah J., Adams A. All. Stroppa.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo J., Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor K.; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso.

Guida TV Calcio: dove vedere Venezia-Lazio?

Venezia-Lazio, sabato 19 settembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Venezia-Lazio

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Venezia-Lazio

La Lazio ha vinto le ultime tre gare di campionato contro avversarie neopromosse (tutte nel 2026 con il punteggio di 2-1), dopo che invece non aveva ottenuto alcun successo nelle sette precedenti partite contro queste formazioni in Serie A (5N, 2P). Il Venezia è una delle tre formazioni ad aver subito più gol in questo avvio di campionato: 11, al pari di Fiorentina e Monza – ben sei di questi sono arrivati nel corso degli ultimi 30 minuti di gioco (record negativo).

PRONOSTICO: LAZIO OVER 0.5 PRIMO TEMPO @1.80

Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio Venezia-Lazio

Solo Giorgi Kvernadze (28) ha tentato più dribbling di John Yeboah in questa Serie A: 18 per il giocatore del Venezia, al pari di Armand Laurienté. Inoltre, tra gli attaccanti che non hanno ancora servito un assist, solo Alieu Njie (otto) ha creato più occasioni per i compagni rispetto al classe 2000 (sette).

Mattia Zaccagni (un assist in entrambe le ultime due presenze) ha preso parte ad almeno una rete in due partite consecutive di Serie A per la prima volta da febbraio 2025 (striscia di tre in quel caso). In più, dal suo esordio con la Lazio in campionato (dal 12 settembre 2021), Zaccagni è il giocatore dei biancocelesti che è stato coinvolto in più gol in Serie A: 51 (31G+20A), uno in più di Ciro Immobile (50).

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (4–4-1, -0.95 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅

Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅

Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌

Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌

Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅

Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.