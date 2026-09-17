E’ chiaramente la sfida di sabato, ore 18:00 allo Stadio Olimpico, il big match della 5° giornata di Serie A visto che mette di fronte le prime due della classe e uniche a punteggio pieno nel campionato di calcio italiano, i giallorossi di Gasperini contro i nerazzurri di Chivu. Pronostico Roma-Inter 19 settembre 2026.

Pronostico Roma-Inter 19 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Roma-Inter match valido per la 5° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Inter ha vinto tutte le ultime cinque trasferte contro la Roma in Serie A, con uno score di 11-2: già striscia record di sconfitte consecutive casalinghe per i giallorossi contro una singola avversaria nella loro storia nel massimo campionato. In generale, i capitolini non vincono all’Olimpico contro i nerazzurri in Serie A dal 2 ottobre 2016 – da allora in nove gare interne hanno registrato tre pareggi e sei sconfitte.

La Roma ha vinto tutte le ultime nove partite di campionato e solo due volte nella sua storia in Serie A ha ottenuto almeno 10 successi di fila: 11 tra maggio e ottobre 2013 e 11 tra dicembre 2005 e febbraio 2006.

L‘Inter è rimasta imbattuta in 29 delle ultime 30 partite di Serie A (23V, 6N), segnando 76 reti nel periodo (2.5 di media); l’unica sconfitta nel periodo è arrivata contro il Milan lo scorso 8 marzo (0-1) – ovvero nell’unico match in questa striscia in cui i nerazzurri sono rimasti a secco di gol.

Probabili Formazioni Roma-Inter

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Molina N., Cristante, Konè M., Wesley; Soulè, Dybala; Malen. All. Gasperini.

INTER (3-5-2): Martinez Jo.; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones C., Dimarco; Thuram, Martinez L. All. Chivu.

Guida TV Calcio: dove vedere Roma-Inter?

Roma-Inter, sabato 19 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Roma-Inter

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Roma-Inter

La sfida tra Roma e Inter è quella che conta il maggior numero di gol totali nella storia della Serie A: 540 in 186 sfide (305 per i nerazzurri e 235 per i giallorossi – una media di 2.9 gol a partita). L’Inter è rimasta imbattuta in 16 delle ultime 18 sfide contro la Roma in Serie A (10V, 6N); più nel dettaglio, i nerazzurri hanno vinto nove delle 11 gare più recenti contro i giallorossi in campionato (2P), segnando 24 reti nel periodo (2.2 di media a partita). Roma-Inter è la sfida tra le due squadre che hanno segnato più gol (13 i nerazzurri e 12 i giallorossi), effettuato il maggior numero di tiri in porta (32 i meneghini e 31 i capitolini) e toccato più palloni in area avversaria (183 la Roma e 177 l’Inter) in questa Serie A. I giallorossi sono anche una delle tre formazioni ad aver subito meno reti in questo avvio di stagione nei Big-5 campionati europei (solo una rete concessa, al pari di Arsenal e Friburgo).

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.62

Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio Roma-Inter

Dal suo esordio nel campionato italiano (lo scorso 18 gennaio), Donyell Malen ha realizzato 20 reti in 22 presenze, almeno il doppio di qualsiasi altro giocatore in Serie A nel periodo (a quota 10 Tasos Douvikas); allargando il dato ai Big-5 campionati europei, sono almeno tre in più rispetto a chiunque altro (a 17 Harry Kane).

Marcus Thuram ha preso parte a 12 reti nelle sue ultime nove presenze di campionato (8G+4A); in aggiunta, il classe ’97 è stato coinvolto in cinque gol in quattro sfide contro la Roma in Serie A (3G+2A) e solo contro il Torino (sette) ha fatto meglio nel torneo.

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (4–4-1, -0.95 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅

Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅

Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌

Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌

Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅

Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.