Domenica il lunch match della 5° giornata di Serie A si gioca allo Stadio Franchi di Firenze dove i viola cercheranno di riprendersi dopo la prima vittoria col ritorno di Vanoli in panchina al posto dell’esonerato Grosso. Il Napoli dopo 2 pesanti ko si è ripreso anche se a fatica nel 1-0 della settimana scorsa contro il Bologna. Pronostico Fiorentina-Napoli 20 settembre 2026.

Pronostico Fiorentina-Napoli 20 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Fiorentina-Napoli match valido per la 5° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Napoli ha vinto tutte le ultime quatto sfide contro la Fiorentina in Serie A – con un punteggio aggregato di 10-3. La Fiorentina ha subito almeno due reti in ciascuna delle ultime cinque sfide contro il Napoli in Serie A e non ha mai registrato una serie con almeno due gol al passivo più lunga contro i partenopei nella massima serie – cinque di fila anche tra il 1988 e il 1989.

La Fiorentina ha perso le ultime due gare casalinghe in Serie A (vs Frosinone e Torino) e non incassa tre sconfitte interne di fila dalle prime tre partite interne dello scorso campionato, contro Napoli, Como e Roma. Fiorentina e Napoli sono le due squadre che esercitano il più basso pressing offensivo di questo campionato: entrambe contano soltanto 17 palloni recuperati entro massimo 40 metri dalla porta avversaria, il dato più basso del torneo in corso.

Il Napoli ha perso l’ultima trasferta (2-3 vs Inter) e non incassa due sconfitte consecutive fuori casa in Serie A dallo scorso settembre-ottobre, quando il primo ko fu proprio al Giuseppe Meazza, ma contro il Milan (vs Torino la partita successiva). Massimiliano Allegri ha perso solo una delle ultime 12 sfide contro la Fiorentina in Serie A, vincendo nove volte (2N); in particolare, nelle ultime 10 stagioni (dal 2017/18), quella viola è tra le avversarie che l’attuale tecnico del Napoli ha battuto più volte nella competizione: nove, appunto, al pari di Bologna, Torino e Udinese.

Probabili Formazioni Fiorentina-Napoli

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez A., Dragusin, Ranieri L., Viery; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Njie; Beto. All. Vanoli.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic V.; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin R., Spinazzola; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Vergara. All. Allegri.

Guida TV Calcio: dove vedere Fiorentina-Napoli?

Fiorentina-Napoli, domenica 20 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 12:00.

Migliori quote per Fiorentina-Napoli

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Fiorentina-Napoli

La Fiorentina ha vinto solo in una delle ultime 17 gare casalinghe contro il Napoli in Serie A (7N, 9P), il 29 aprile 2018 (3-0, tripletta di Giovanni Simeone).

PRONOSTICO: NAPOLI 0, -0.5 AH @1.90

Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio Fiorentina-Napoli

Franco Mastantuono è il giocatore più giovane dei maggiori cinque tornei europei in corso tra chi ha segnato più di una rete (tripletta nell’ultima giornata); inoltre, in questi campionati solo Kylian Mbappé (36), Lamine Yamal (26) e Antony (23) hanno tentato più conclusioni del classe 2007 della Fiorentina (18).

Il primo gol su rigore di Kevin De Bruyne in Serie A è arrivato nella gara di andata dello scorso campionato contro la Fiorentina, al Franchi, aprendo le marcature nel successo per 3-1 degli Azzurri; il belga ha creato 10 occasioni per i compagni in questo campionato, almeno il doppio di qualsiasi giocatore del Napoli – segue Leonardo Spinazzola a quota cinque.

Il primo gol di Rasmus Højlund con il Napoli in Serie A è arrivato nello scorso campionato sul campo della Fiorentina (3-1, 13 settembre 2025), al suo debutto nella competizione in maglia azzurra; dopo la rete nell’ultima trasferta (vs Inter) il classe 2003 potrebbe segnare in due gare esterne di fila per la seconda volta nella competizione, dopo il gennaio 2023 (vs Spezia e Bologna).

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (4–4-1, -0.95 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅

Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅

Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌

Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌

Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅

Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.