Pronostico Juventus-Atalanta: tutto per le scommesse sulla sfida della 5° giornata di Serie A del 20-09-2026

Partita delicata per la Juventus in crisi dopo il ko col Sassuolo, che ospita l’Atalanta. I bianconeri hanno bisogno di fare un bel risultato per andare alla prima pausa per le nazionali con un pò più di tranquillità per la squadra e per il suo mister, Spalletti. Pronostico Juventus-Atalanta 20 settembre 2026.

Pronostico Juventus-Atalanta 20 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Juventus-Atalanta match valido per la 5° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Negli ultimi 10 anni solari (dall’inizio del 2017) la Juventus ha pareggiato 12 match su 19 (4V, 3P) con l’Atalanta in Serie A, almeno quattro pareggi in più che contro qualsiasi altra avversaria nel periodo; una di queste gare chiuse in parità risale al match di andata dello scorso campionato (1-1 in casa, 27 settembre 2025).

La Juventus arriva da un pareggio (vs Milan) e una sconfitta (vs Sassuolo) e nella gestione Luciano Spalletti solo una volta è rimasta per almeno tre gare di fila senza vittoria in Serie A, tra febbraio e marzo scorsi (2N, 2P) – in quel parziale inoltre rimediò due ko consecutivi per l’ultima volta nel torneo, contro Inter e Como.

L‘Atalanta ha perso le ultime due gare in Serie A (entrambe per 2-1) e con uno stesso allenatore non incassa tre sconfitte di fila in campionato da marzo-aprile 2025, con Gian Piero Gasperini; l’ultima volta, invece, che ha subito più di una rete per tre match consecutivi risale ad agosto-settembre 2024 (serie di quattro).

Probabili Formazioni Juventus-Atalanta

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Koopmeiners, Douglas Luiz; Conceicao, Gonzalez N., Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti.

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolasinac; Samardzic, Gaetano, Ederson D.S.; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. All. Sarri.

Guida TV Calcio: dove vedere Juventus-Atalanta?

Juventus-Atalanta, domenica 20 settembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Juventus-Atalanta

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Juventus-Atalanta

La Juventus è la squadra di questo campionato che ha subito meno tiri (28) e ha registrato il più basso valore di Expected Goals Against (1.8); tuttavia, con quattro reti incassate i bianconeri hanno concesso 2.2 gol in più rispetto a quanto atteso secondo gli xG, solo Monza (+7.2) e Fiorentina (+5.8) hanno uno scarto maggiore in questa Serie A.

PRONOSTICO: GOL SI @1.80

Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio Juventus-Atalanta

Nell’ultima giornata Edon Zhegrova ha preso parte ad almeno una rete a distanza di 658 giorni nei Big-5 tornei europei, interrompendo una serie di 23 presenze senza gol o assist in questi campionati; l’esterno – che dalla scorsa stagione in Serie A è il giocatore più volte subentrato (22) tra chi non ha mai giocato titolare – non partecipa attivamente a una rete in due gare di fila in campionato da settembre 2024 con il Lille.

Francisco Conceição è il giocatore della Juventus con più palloni giocati in area di rigore avversaria in questo torneo (26); tuttavia, solo Mattia Zaccagni (sei) ha tentato più tiri nello specchio del portoghese (quattro, al pari di Bernardeschi, Dybala e Laurienté) senza ancora trovare la rete nella Serie A 26/27.

Tra le squadre contro cui Giacomo Raspadori ha collezionato almeno 180 minuti in Serie A, solo contro il Genoa (83.4) l’attaccante dell’Atalanta ha una miglior media minuti giocati/gol rispetto alla Juventus: una rete ogni 96′ (quattro in 384 minuti totali); in particolare, nelle ultime due sfide in cui ha segnato contro i bianconeri (3 marzo 2024 e 23 aprile 2023) ha trascorso in campo in totale solo 29′.

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (4–4-1, -0.95 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅

Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅

Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌

Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌

Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅

Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.