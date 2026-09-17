La chiusura della 5° giornata di Serie A è in programma domenica sera, alle ore 20:45 a San Siro, col Milan che ospita il Lecce. Pronostico Milan-Lecce 20 settembre 2026.
Pronostico Milan-Lecce 20 settembre 2026: analisi e statistiche
Vediamo analisi, statistiche e quote su Milan-Lecce match valido per la 5° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.
Il Milan ha vinto le ultime cinque sfide contro il Lecce in Serie A – con un punteggio aggregato di 12-2 e con quattro clean sheet nel parziale. Tra le squadre di questo campionato il Lecce è quella contro cui il Milan vanta la serie di imbattibilità in corso più lunga in Serie A: 16 match, di cui 11 vittorie e cinque pareggi; l’ultima sconfitta risale al 1° aprile 2006, al Via del Mare, con la rete di Axel Konan (1-0).
Il Milan arriva da due pareggi consecutivi (vs Juventus e Lazio) e non chiude tre match di fila in parità da settembre 2018, con Gennaro Gattuso alla guida; i rossoneri hanno vinto l’ultima gara casalinga (vs Venezia) e in questo anno solare solo una volta hanno vinto due partite interne di fila in Serie A, lo scorso marzo, contro Inter e Torino.
Il Lecce ha vinto quattro delle ultime sei gare in Serie A (2P), segnando in totale nove reti (media di 1.5 a match), ossia lo stesso numero di gol realizzati nel doppio delle partite precedenti (12) disputate in campionato.
Probabili Formazioni Milan-Lecce
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Moreira; Pulisic, Rabiot; Ramos. All. Amorim.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga D., Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly L., Ilic, Maleh; Pierotti, Stulic, Monteiro. All. Di Francesco.
Guida TV Calcio: dove vedere Milan-Lecce?
Milan-Lecce, domenica 20 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.
Migliori quote per Milan-Lecce
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
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Milan-Lecce
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20/09/2026
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.25
|5.75
|15.00
|1.28
|4.78
|15.00
|1.27
|5.40
|12.50
|1.25
|6.00
|12.00
|1.25
|5.80
|11.00
Le nostre scommesse su Milan-Lecce
Dall’inizio degli anni 2000, il Milan non ha mai perso in casa contro il Lecce in Serie A, grazie a 12 vittorie e due pareggi, in cui i rossoneri hanno segnato ben 30 reti in più dei pugliesi (38-8); in particolare, i rossoneri vengono da quattro vittorie casalinghe di fila contro i salentini con un punteggio aggregato di 9-0. Tutti i gol segnati dal Milan (sette) in questo campionato sono arrivati nell’ultima mezz’ora di gioco, frangente di gara in cui i rossoneri hanno segnato più di tutti; per contro, il Diavolo ha segnato solo una rete nei primi tempi delle ultime nove partite di Serie A.
PRONOSTICO: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05
Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio Milan-Lecce
Considerando le sue ultime tre presenze tra Ligue 1 e Serie A, Diego Moreira ha preso parte a ben cinque reti, frutto di tre gol e due assist; il classe 2004, che prima della doppietta da subentrato contro la Lazio non aveva mai segnato “dalla panchina” nelle precedenti 68 gare giocate nei big-10 campionati europei, potrebbe segnare in due presenze di fila in questi tornei per la prima volta in carriera.
Il Lecce è il bersaglio preferito di Christian Pulisic in Serie A, grazie a cinque reti in cinque sfide (inclusa una doppietta l’8 marzo 2025); lo statunitense – che non gioca titolare in campionato dallo scorso 26 aprile – dopo l’assist nell’ultima giornata potrebbe partecipare ad almeno un gol per due presenze di fila per la prima volta in questo anno solare in Serie A (l’ultima volta risale allo scorso dicembre).
Grazie a Lassana Coulibaly (2G+1A) e Ivan Ilic (2A) il Lecce ha due centrocampisti con più di una partecipazione attiva in questo campionato e solo l’Inter ne conta più (quattro); in particolare, il calciatore maliano (reduce dalla doppietta nell’ultima giornata) con una rete eguaglierebbe il suo record realizzativo in una stagione nella competizione (tre, nel 2022/23 e 2025/26).
Risultati Scommesse Serie A 2026-2027
STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)
SERIE A 2026-2027 (4–4-1, -0.95 unità)
Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣
Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌
Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅
Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅
Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅
Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌
Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌
Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅
Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.