La chiusura della 5° giornata di Serie A è in programma domenica sera, alle ore 20:45 a San Siro, col Milan che ospita il Lecce. Pronostico Milan-Lecce 20 settembre 2026.

Pronostico Milan-Lecce 20 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Milan-Lecce match valido per la 5° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Milan ha vinto le ultime cinque sfide contro il Lecce in Serie A – con un punteggio aggregato di 12-2 e con quattro clean sheet nel parziale. Tra le squadre di questo campionato il Lecce è quella contro cui il Milan vanta la serie di imbattibilità in corso più lunga in Serie A: 16 match, di cui 11 vittorie e cinque pareggi; l’ultima sconfitta risale al 1° aprile 2006, al Via del Mare, con la rete di Axel Konan (1-0).

Il Milan arriva da due pareggi consecutivi (vs Juventus e Lazio) e non chiude tre match di fila in parità da settembre 2018, con Gennaro Gattuso alla guida; i rossoneri hanno vinto l’ultima gara casalinga (vs Venezia) e in questo anno solare solo una volta hanno vinto due partite interne di fila in Serie A, lo scorso marzo, contro Inter e Torino.

Il Lecce ha vinto quattro delle ultime sei gare in Serie A (2P), segnando in totale nove reti (media di 1.5 a match), ossia lo stesso numero di gol realizzati nel doppio delle partite precedenti (12) disputate in campionato.

Probabili Formazioni Milan-Lecce

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Moreira; Pulisic, Rabiot; Ramos. All. Amorim.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga D., Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly L., Ilic, Maleh; Pierotti, Stulic, Monteiro. All. Di Francesco.

Guida TV Calcio: dove vedere Milan-Lecce?

Milan-Lecce, domenica 20 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Milan-Lecce

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Milan-Lecce

Dall’inizio degli anni 2000, il Milan non ha mai perso in casa contro il Lecce in Serie A, grazie a 12 vittorie e due pareggi, in cui i rossoneri hanno segnato ben 30 reti in più dei pugliesi (38-8); in particolare, i rossoneri vengono da quattro vittorie casalinghe di fila contro i salentini con un punteggio aggregato di 9-0. Tutti i gol segnati dal Milan (sette) in questo campionato sono arrivati nell’ultima mezz’ora di gioco, frangente di gara in cui i rossoneri hanno segnato più di tutti; per contro, il Diavolo ha segnato solo una rete nei primi tempi delle ultime nove partite di Serie A.

PRONOSTICO: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05

Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio Milan-Lecce

Considerando le sue ultime tre presenze tra Ligue 1 e Serie A, Diego Moreira ha preso parte a ben cinque reti, frutto di tre gol e due assist; il classe 2004, che prima della doppietta da subentrato contro la Lazio non aveva mai segnato “dalla panchina” nelle precedenti 68 gare giocate nei big-10 campionati europei, potrebbe segnare in due presenze di fila in questi tornei per la prima volta in carriera.

Il Lecce è il bersaglio preferito di Christian Pulisic in Serie A, grazie a cinque reti in cinque sfide (inclusa una doppietta l’8 marzo 2025); lo statunitense – che non gioca titolare in campionato dallo scorso 26 aprile – dopo l’assist nell’ultima giornata potrebbe partecipare ad almeno un gol per due presenze di fila per la prima volta in questo anno solare in Serie A (l’ultima volta risale allo scorso dicembre).

Grazie a Lassana Coulibaly (2G+1A) e Ivan Ilic (2A) il Lecce ha due centrocampisti con più di una partecipazione attiva in questo campionato e solo l’Inter ne conta più (quattro); in particolare, il calciatore maliano (reduce dalla doppietta nell’ultima giornata) con una rete eguaglierebbe il suo record realizzativo in una stagione nella competizione (tre, nel 2022/23 e 2025/26).

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (4–4-1, -0.95 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅

Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅

Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌

Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌

Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅

Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€

Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.